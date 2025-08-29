Un monumento per celebrare l’Avis. È il dono dei fratelli Canovi

Inaugurazione, domani alle 10.30, del monumento al Dono, collocato nel parco Agorà, adiacente alla sede Avis di Lama Mocogno, un’opera in sasso e ferro, alta circa 1 metro e 70 con il logo A di Avis e una goccia in ferro. Lo hanno progettato, realizzato e donato ad Avis i fratelli Alberto e Alessandro Canovi (donatore Avis), titolari dell’omonima impresa di costruzioni, quale segno tangibile della generosità espressa dalla comunità di Lama attraverso il dono del sangue, con l’invito a costruire un futuro di solidarietà. Alla base dell’installazione si legge: "Ai donatori di ieri oggi e domani".

Nella stessa giornata si celebrerà un altro atto di altruismo con l’inaugurazione di un nuovo apparecchio elettrocardiografico donato alla sede Avis di Lama dalla famiglia dello scomparso Ermanno Giusti in memoria del loro congiunto già donatore Avis. La nuova apparecchiatura, che riporta la frase di Cicerone "Non siamo nati soltanto per noi stessi", consentirà di migliorare la qualità degli esami cardiologici effettuati in Avis per il controllo della salute dei donatori.

Presenzieranno a entrambe le inaugurazioni il sindaco Arnaldo Ricchi, la presidente di Avis Provinciale Milena Storione, quella di Lama Orianna Romani e i rappresentanti delle Avis del comprensorio. Al termine delle cerimonie verrà offerto un rinfresco. La sezione Avis di Lama Mocogno è nata il 23 dicembre 1978 nella sala consigliare del Municipio e contava 20 donatori, provenienti dall’Avis Frignanese. Primo presidente il geom. Giuseppe Amidei e in seguito si sono succedute soprattutto presidenze femminili, fino all’ultima di Orianna Romani in carica dal 2013. Al 31 dicembre 2024 l’Avis di Lama Mocogno contava 199 soci e 264 donazioni totali nell’anno, di cui 220 di sangue e 44 di plasma. L’andamento dei primi sette mesi del 2025 registra un dato sostanzialmente invariato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Buona la presenza di giovani donatori che i volontari avisini "coltivano" fin da piccoli con una attività costante di educazione al dono e alla salute in collaborazione con le scuole materne, elementari e medie. Inserita attivamente nella vita del paese, l’Avis di Lama è sempre presente alle iniziative pubbliche promosse dall’Amministrazione e dall’Associazionismo locale, soprattutto quando si parla di sport e di salute.

