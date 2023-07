Un museo bellico al castello di Montecuccolo "Reperti e foto inedite di Pavullo bombardata"

Il Castello di Montecuccolo ospiterà un museo dedicato alla Seconda guerra mondiale che abbraccerà il periodo dall’8 settembre 1943 all’aprile 1945 a Pavullo. Occuperà una sala al secondo piano del fabbricato a fianco della torre. L’iniziativa è dell’Associazione Studi Militari Emilia Romagna che presenterà il progetto, entro fine luglio, al Comune, proprietario del maniero appartenuto alla famiglia Montecuccoli. "L’Associazione culturale Terra e Identità, che gestisce il Castello, ci ha già dato il via libera – afferma Giulio Verrecchia, presidente del sodalizio Studi Militari Emilia Romagna –. Il museo sarà finanziato in parte con proventi della gestione del castello".

Quale tipologia di materiale esporrete?

"Sarà incentrata sulle prime avvisaglie della resistenza nel pavullese, che a marzo diventerà l’epopea del generale Armando, non mancheranno testimonianze sui bombardamenti a Pavullo, tratteremo del quartier generale della 232ª divisione di fanteria tedesca il cui comando generale era a Palazzo Ducale. In un angolo della sala porremo il diorama di una stanza di questo comando, per rappresentare il retrofronte della guerra. E ci sarà tanto altro".

Avete inediti?

"Sì. Della Pavullo bombardata abbiamo foto inedite recuperate in Germania, riferite alle truppe della 232ª divisione di fanteria, 1043° reggimento, presente allora a Pavullo, e una fotografia scattata nell’estate 1944 sulla via Giardini, all’altezza di Selva dei pini, nella quale si vedono automezzi italiani requisiti dai tedeschi".

Il percorso espositivo abbraccia tutte le parti belligeranti? "Ci saranno riferimenti alle truppe repubblicane stanziate sul territorio a partire dalla fine del 1943, metteremo un manichino di un partigiano, ci saranno un paracadute lanciato dalle forze anglo americane per rifornire i partigiani, e riferimenti del bombardiere B25 americano che abbiamo ritrovato l’anno scorso vicino a Montecuccolo, dove precipitò colpito dalla contraerea tedesca. Dei quattro miliari statunitensi a bordo, due morirono nello schianto. Lo scorso fine settimana, Erica Swenson, nipote del pilota Frederic C. Ritgerm è venuta a Pavullo a incontrare Pietro Manfredini, la cui famiglia aiutò il suo avo, e noi dell’associazione".

Avete materiale del generale Armando?

"Non abbiamo materiale personale di Armando. Se la famiglia volesse metterlo a disposizione per il museo lo esporremmo con piacere".

Questo museo rappresenterà una pagina di storia importante di Pavullo.

"Pavullo ha sofferto molto durante la Seconda guerra mondiale. Non ha avuto combattimenti in piazza, ma episodi molto significativi non mancano, oltre all’onere importantissimo di coordinare, attraverso il quartier generale della 232ª, l’intero settore del fronte di guerra da Montese al Passo delle radici". Walter Bellisi