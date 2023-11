Un Natale ’all’uncinetto’ per il Policlinico

Il centro commerciale I Portali di Modena, in collaborazione con il punto vendita Dritto & Rovescio e le amiche del Knit Cafè ha varato il progetto ’Un Natale Fatto a Mano’ per raccogliere fondi da destinare alla pediatria e alla pediatria ad indirizzo oncoematologico del Policlinico di Modena. L’iniziativa vuole perseguire l’obiettivo di valorizzare le realtà del territorio modenese dando vita ad un progetto tailor-made, ecosostenibile e riciclabile. Il centro commerciale I Portali ha intrapreso una proficua collaborazione con il negozio di Modena Dritto & Rovescio di Tiziana Soncini e le amiche del Knit Cafè, che facendo leva sulla loro passione per l’uncinetto e stimolate da uno scopo benefico si sono rese parte attiva del progetto realizzando per questa occasione stupende decorazioni e mattonelle granny. È, infatti, prevista la realizzazione di un allestimento tutto a tema ’uncinetto’, che sarà il fil rouge volto a legare l’addobbo di tutta la galleria. L’attrazione principale sarà un albero di 6 metri di altezza che diventerà il simbolo di questo ’Natale fatto a Mano’, che sarà collocato presso l’ingresso est del centro commerciale. Due i momenti per la raccolta fondi: uno l’8 dicembre attraverso l’organizzazione di un’asta benefica con la partecipazione di Andrea Barbi quale battitore d’asta d’eccezione. Durante l’asta saranno venduti manufatti realizzati a mano e ovviamente all’uncinetto. Il 4 febbraio al termine, quindi, del periodo natalizio, tutti gli addobbi ( palline e mattonelle granny) saranno oggetto di una seconda asta in occasione del Word Cancer Day. Il centro commerciale ha già devoluto un primo importo di 2mila euro alla pediatria e oncoematologia Pediatrica.