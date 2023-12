Un Natale pieno di solidarietà. Ospedali inondati di regali. Panettoni e giocattoli in corsia

Natale di solidarietà: come ogni anno il grande cuore dei modenesi non trasice le aspettative. Aseop, l’Associazione per il Sostegno dell’oncoematologia Pediatrica, è da sempre vicina ai bambini ricoverati al Policlinico durante le feste. Nei giorni scorsi i Babbi Natale Motociclisti sono arrivati con sei moto e un furgone portando regali a tutti i piccoli ricoverati. Il 16 dicembre scorso, invece, è stata la volta di una delegazione di insegnanti e rappresentanti dei genitori dell’Istituto Comprensivo di San Prospero, che hanno donato libri per i piccoli degenti oltre che una speciale ’scatola rossa’, che contiene tutti i desideri. Bellissimo regalo di Natale anche all’ospedale di Vignola: due donazioni arrivate recentemente alla struttura, vanno a migliorare la dotazione di un reparto e di un servizio. Si tratta di una sedia posturale ‘Ottobock’ donata dalla famiglia Montanari al servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e Adolescenza e di una somma di denaro indicata nel testamento di un ex paziente, Franco Solignani – di cui era presente una delle eredi, Carla Cuoghi – destinata alla Cardiologia. Un nuovo defibrillatore al servizio del territorio e della comunità è stato invece donato dal gruppo Alpini di Maranello ed è stato installato presso l’area verde di Gorzano, lungo il Torrente Tiepido, dove hanno sede gli stessi alpini e il Gruppo Ruzzolone e dove si trova anche una delle aree sgambamento cani cittadine. L’associazione Giovani Diabetici ha donato invece una quarantina di panettoni ai bambini ricoverati in Pediatria e Oncoematologia pediatrica del Policlinico. "Vogliamo essere vicini alle persone meno fortunate che devono trascorrere le feste in ospedale - ha commentato Daniele Bandiera – per far sentire loro la nostra vicinanza con un pensiero".