"Un nostro giocatore colpito con un pugno. E’ finito all’ospedale. L’aggressore è fuggito"

Un’aggressione nel tunnel degli spogliatoi ha chiuso in modo inqualificabile la sfida fra le squadre Juniores di Terre di Castelli e Sanmichelese, giocata lunedì sera a Castelvetro e vinta dagli ospiti per 2-1. A raccontare l’episodio è stato il club sassolese, che ha visto un proprio ragazzo classe 2006 portato in ambulanza all’ospedale di Baggiovara dopo un pungo al costato scagliato da un tesserato del Terre di Castelli, probabilmente un giocatore che non era in elenco, fuggito poco dopo l’aggressione. "A fine gara il clima era un po’ surriscaldato – spiega Matteo Cavallini, responsabile della Juniores della Sanmichelese – anche per il comportamento del loro segnalinee. A un certo punto un nostro ragazzo ha urlato e l’abbiamo visto a terra che ha cominciato a vomitare. Abbiamo visto scappare via un ragazzo e abbiamo chiamato l’ambulanza e i Carabinieri. Per fortuna gli esami hanno escluso complicazioni al nostro giocatore, è stato tenuto in osservazione qualche ora poi è rientrato a casa con una settimana di riposo come prognosi. La famiglia so che in queste ore sta andando a formalizzare la denuncia. Siamo molto scossi, perché nessuno si aspettava di finire così una bella serata di calcio". Da subito il Terre di Castelli ha dato massima collaborazione per ricostruire l’accaduto e ieri con un comunicato ha spiegato "di aver avviato una rapida verifica interna alla ricerca dei responsabili per assumere i provvedimenti di immediata sospensione da qualsiasi attività fino al termine della stagione; di essersi messa in contatto con la Sanmichelese per sincerarsi delle condizioni di salute del ragazzo colpito, assicurando la punizione esemplare per chi se ne sia reso responsabile ed appoggiando la famiglia in caso voglia procedere in altre sedi rispetto a quella della Giustizia Sportiva".

d. s.