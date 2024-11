Un nuovo capitolo per il padiglione Muratori

Pare finalmente che si sia deciso di mettere mano all’area cortiliva e all’ala del vecchio ospedale "G. Negrelli" con ingesso laterale su viale Garibaldi. Da decenni, dopo la chiusura del nosocomio negli anni 80 quell’angolo all’incrocio tra viale Garibaldi e via Valnemorosa, noto come Padiglione Muratori, attiguo alla Cappella dell’ex ospedale e prossimo alla Casa del Commiato, versa in pessime condizioni igieniche di incuria e degrado.

Il terremoto del 2012, poi, ne ha peggiorato lo stato, la stabilità e la sicurezza, pur trovandosi attiguo ad una Casa per anziani, in una posizione prossima al centro storico, ma soprattutto di fronte a quello che ora è un parco frequentato da molti bambini. Numerose sono state le segnalazioni inoltrate dall’amministrazione all’Ausl, dietro le insistenze dell’opinione pubblica, per una sua rapida sistemazione. Qualcosa, dopo tante proteste inascoltate, però, comincia a muoversi e da qualche settimana pare siano iniziati lavori di pulizia e bonifica dell’area verde dell’edificio: intanto l’amministrazione comunale – conferma nel suo ultimo giornalino – si sta muovendo per recuperarlo. L’investimento previsto – si sa da ambienti vicini all’Ausl – si aggira sui 650mila euro che serviranno nelle intenzioni per implementare le funzioni sanitarie e sociali presenti a Concordia. Nulla però è ancora definito circa la destinazione d’uso, sulla quale – ribadiscono a Ausl – sono attualmente ancora in corso riflessioni, con interlocuzioni che coinvolgeranno anche il Comune. Una prima gara d’appalto per eseguire l’intervento aveva già portato tempo fa alla assegnazione dei lavori ad una ditta che poi ha abbandonato – si sospetta – per fallimento della medesima. In questi giorni l’Azienda USL di Modena – fanno sapere dalla Azienda – è pertanto al lavoro per pubblicare, entro la fine dell’anno, una nuova gara di affidamento del cantiere.

L’importo del bando sarà confermato di circa 650mila euro e i lavori interesseranno un’area di oltre 520 metri quadrati e prevedono il consolidamento delle fondazioni esistenti, dei solai e delle murature, oltre alla realizzazione di nuove pareti divisorie e il rifacimento dell’intera impiantistica elettrica, idrica e termosanitaria. La durata prevista del cantiere è di sette mesi.

Alberto Greco