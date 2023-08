Un nuovo capitolo per la ’Paggeria’ "Ecco il bando per riqualificarla"

È online il bando di gara per la riqualificazione della ‘paggeria’, ovvero la struttura in fregio a piazzale della Rosa per il restyling della quale a suo tempo l’Amministrazione chiese, ottenendolo, un finanziamento di tre milioni, che arriveranno dai fondi del Pnrr.

Ad inizio agosto il Ministero ha versato il 10% nelle casse comunali, e l’Amministrazione ha avviato le procedure per il reperimento di imprese in grado di procedere ai lavori, che potranno presentare domanda entro fine agosto presso la centrale di committenza dell’Unione dei Comuni.

Gli edifici sono quelli che si affacciano, oltre che su piazzale della Rosa, sull’ultimo tratto di via Rocca già sede, uno, di diversi uffici comunali, mentre l’altro ospita, oltre alla scuola comunale di musica e una galleria d’arte, la biblioteca ‘Cionini’.

Nel dettaglio, il progetto prevede la riqualificazione e rifunzionalizzazione degli edifici "per la realizzazione – si legge sugli atti che danno il via libera al progetto - di un centro civico, attività culturali per i giovani e sale studio" e l’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di lavori relativi ad un intervento unitario su un edificio storico soggetto a vincolo.

Non sfugge la complessità del progetto, per ultimare il quale sono previsti la bellezza di 540 giorni ‘naturali e consecutivi’ dalla data di consegna dei lavori. Per vedere il progetto realizzato, insomma, serviranno un paio d’anni e forse di più, e del resto anche la scansione delle risorse stanziate, attraverso il PNRR, dal Comune si allungano fino al 2025 a suggerire come i tempi non saranno necessariamente brevi.

La metà dei fondi necessari – circa 1,5 milioni – sono a bilancio per il 2023, il resto è spalmato sul triennio successivo fino ad arrivare ai 2,8 milioni necessari alla realizzazione di un progetto quantomeno complesso.

Si parla, del resto, di due edifici che videro la luce tra Cinque e Seicento, già oggetto di precedente ristrutturazione e prossimi ad un ulteriore restauro che comporterà, si legge sulle delibere di Giunta, "il consolidamento strutturale degli elementi verticali, orizzontali e inclinati, il restauro e il risanamento conservativo esterno delle facciate originarie comprese finiture, modanature, mensole, marcapiani, serramenti, intonaci e lapidei, il restauro e il risanamento conservativo interno delle pareti, dei soffitti e controsoffitti, la rigenerazione degli ambienti interni per l’insediamento delle attività culturali per i giovani e sale studio, l’ inserimento e l’adeguamento di nuovi elementi e impianti di sicurezza e comfort e ogni altra opera destinata al restauro, riuso e rifunzionalizzazione".

