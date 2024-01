Un nuovo centro per le famiglie: "Consolidiamo il nostro futuro"

Una nuova sede, a Fiorano, per il Centro per le Famiglie Distretto Ceramico. Il centro è uno spazio dedicato a genitori e figli, inaugurato nella mattinata di ieri nella prestigiosa cornice di Villa Cuoghi, al civico 32 di via Gramsci. L’apertura è sì fissata per domani ma ieri una grande festa ha riempito di gioia l’atmosfera: dai laboratori creativi per bambini, alla merenda fino all’intrattenimento musicale a cura dell’associazione Nino Rota e la partecipazione anche di ArteVie, Auser, Circolo Nuraghe, Club ‘Amici di Fiorano’, Dimòndi Clown Onlus, Rotary Club. Presenti anche i sindaci di Fiorano e Maranello, Francesco Tosi e Luigi Zironi. "Il 2024 – commenta l’assessore alle politiche sociali Luca Busani – si apre con una buona notizia per le famiglie fioranesi: dopo aver chiuso il 2023 con un ulteriore aumento di posti nei nidi comunali, inauguriamo la sede fioranese del Centro per le Famiglie: crediamo sia importante offrire nuovi strumenti educativi a quanti più bambini possibile e questa struttura va in quella direzione. Sostenere il presente dei più piccoli – ha aggiunto Busani – significa infatti consolidare il nostro futuro".

La sede – una struttura moderna e funzionale – sarà aperta gratuitamente al pubblico il lunedì e il martedì dalle 9 alle 13 con "Spazio aperto", quando si potrà accedere al Centro per giocare e socializzare con altre famiglie, mentre ogni mercoledì mattina (sempre dalle 9 alle 13) sarà dedicato a iniziative per futuri e neogenitori.

Per rimanere aggiornati si possono seguire le pagine social relative o consultare il sito web.

s.f.