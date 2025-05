Un nuovo defibrillatore donato alla Polizia locale

Sono otto i defibrillatori Dae già in dotazione alle pattuglie della Polizia locale di Modena in servizio in città e tutti gli operatori del Corpo di via Galilei hanno seguito un apposito corso di formazione Blsd (Manovre di rianimazione di base con ausilio di defibrillatore) per l’utilizzo dell’apparecchio salvavita. Nei prossimi giorni il Comando integrerà nella propria dotazione di servizio un ulteriore dispositivo che verrà installato su un’unità motorizzata per interventi tempestivi in caso di emergenza.

Si tratta del defibrillatore donato dall’associazione Chiara Cassano, con la collaborazione dell’associazione Amici del cuore, e simbolicamente consegnato al comandante della Polizia locale di Modena durante la serata di musica e solidarietà CantaMo, che si è svolta domenica scorsa al Teatro Storchi, quest’anno dedicata al musicista scomparso Thomas Romano. Nella stessa occasione, analoghi apparecchi sono stati donati anche alle Polizie locali di Terre d’Argine, Unione Sorbara e Unione comuni Area nord.

Per Modena a ricevere la donazione è stato appunto il comandante Alberto Sola che, anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale, oltre a ringraziare le associazioni promotrici dell’iniziativa, sottolinea come a renderla possibile sia stata la numerosa e generosa partecipazione del pubblico che ha affollato il teatro.

"La presenza capillare in città di dispositivi salvavita – ha aggiunto il comandante Sola – è davvero importante, come dimostrato sabato scorso nel caso dello scooterista salvato proprio grazie all’utilizzo di un defibrillatore installato in un luogo pubblico. Ed è ugualmente importante la possibilità per la Polizia locale di disporre di questi dispositivi sanitari sapendoli utilizzare: questo consente ai nostri equipaggi impegnati nel presidio della città, spesso tra i primi ad arrivare sul luogo del bisogno, di poter dare il proprio contributo in caso di emergenza".