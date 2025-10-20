Un nuovo gattile a Fossoli. Undici oasi per mamme e cuccioli. Investimento da un milione

Nuovo gattile dell’Unione Terre d’Argine: è stato approvato il progetto esecutivo.

La nuova struttura è pronta ad ospitare fino a 350 felini, a servizio dei quattro Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine sorgerà in via Martinelli, a Fossoli (all’altezza del civico 65, non lontano dalla struttura attuale), in un’area di quasi quattromila metri quadrati che ospiterà undici oasi, otto delle quali dotate di piccoli edifici per il ricovero degli animali, 13 box per le mamme con i cuccioli, venti per i gatti malati che hanno bisogno di essere isolati oltre a un edificio per l’accettazione, l’accoglienza e l’adozione e un altro per i locali tecnici e di servizio. Con l’approvazione del progetto esecutivo, da parte della giunta dell’Unione, prosegue, dunque, il percorso per la costruzione del nuovo gattile intercomunale sulla base di criteri che tengono nella massima considerazione il benessere degli animali ospitati, la fruibilità e la facilità di manutenzione dei locali, la sostenibilità ambientale e l’economicità di gestione della struttura.

L’investimento per la realizzazione del gattile ammonta a circa 1 milione di euro, coperto da due donazioni provenienti dalla Fondazione Virginia Lorenzini e per la parte restante da un contributo della Regione Emilia-Romagna e da risorse proprie dell’Unione, che fungerà anche da stazione appaltante. Al nuovo gattile si arriverà da via Martinelli, attraverso una strada di un centinaio di metri che sarà mantenuta sterrata, così come il parcheggio.

All’ingresso della struttura si troverà l’edificio principale per l’accoglienza e l’accettazione degli animali rinunciati o ritrovati (per legge, i gattili possono ospitare solo gatti con abitudini domestiche accertate rinunciati dai proprietari, gatti liberi trovati in condizioni sanitarie precarie, gatti catturati per essere sterilizzati, cucciolate in attesa di adozione), dotato di infermeria. L’altro edificio, collocato nella parte est, ospiterà cucina, spogliatoi e servizi per gli addetti, locali per il deposito di alimenti e coperte e per il deposito e lo smaltimento degli avanzi e dei rifiuti, locali per la pulizia e il lavaggio di materiali e attrezzature.

I gatti saranno ospitati in undici oasi feline, di dimensioni variabili tra i 40 e i 400 metri quadrati e recintate, otto delle quali hanno all’interno un edificio per il ricovero degli animali (fino a 240), liberi di stare all’aperto o di ripararsi all’interno.

Sono previsti anche venti locali dove isolare i gatti portatori di malattie infettive, dotati di un box metallico interno e di uno esterno, sezionabile a discrezione degli operatori in base alle condizioni di salute degli animali, e 13 box per le mamme con i cuccioli, costruiti nello stesso modo.

Tutti gli edifici avranno una forma semplice, progettati con tipologia costruttiva a secco per garantire la massima flessibilità sia per quanto riguarda possibili variazioni di utilizzo, in risposta a esigenze diverse, sia per la manutenzione.

