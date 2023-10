Un nuovo gestore per i cimiteri

Cambiano gestione i servizi cimiteriali a Fiorano. Dall’inizio ottobre, infatti, l’affidamento degli stessi è passato ad un nuovo gestore, la Berlor General Contractor S.r.l., azienda pugliese vincitrice del bando di gara che con il Comune ha sottoscritto un nuovo contratto che prevede anche una serie di migliorie cui la ditta incaricata sta già provvedendo.

Da subito, infatti, gli operatori si sono attivati per effettuare le prime manutenzioni del verde e alcuni lavori di pulizia generale, predisponendo inoltre la presenza continua di personale che, in modo alternato, assicura la custodia di entrambi i cimiteri comunali e un numero di telefono dedicato (3459425608) che si affianca a quello degli uffici comunali preposti cui far pervenire, anche su watsapp, la segnalazione di eventuali carenze o disservizi.

Quanto ai lavori di competenza comunale, gli uffici hanno individuato alcune criticità e iniziato già ad eseguire operazioni di manutenzione in entrambi i cimiteri, ma la notizia più attesa dai fioranesi è la riapertura – indicativamente da fine mese – della galleria 2 chiusa, ormai da anni, per motivi di sicurezza. Lunedi e martedi, presso la galleria stessa, verrà infatti realizzato un ponteggio che permetterà l’accesso, anche se parziale, alla galleria stessa in occasione della Commemorazione dei Defunti. Chiusa dal 2021, la galleria non sarà tuttavia ancora fruibile del tutto: i lavori di ristrutturazione – che comporteranno una spesa di 200mila euro - cominceranno infatti solo il mese prossimo.

s.f.