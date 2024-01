All’istituto Fermi sarà realizzato un nuovo laboratorio di chimica organica, grazie al contributo di 180mila euro che la Provincia ha ottenuto dalla Fondazione di Modena e che consentirà alla scuola di avvalersi del sesto laboratorio di Chimica. Il laboratorio prevede l’installazione di strumenti di ultima generazione per la diagnostica strutturale, anche di molecole complesse, l’analisi di matrici naturali e di prodotti enogastronomici di eccellenza del territorio come l’aceto balsamico tradizionale, il parmigiano reggiano, il lambrusco, oltre alla caratterizzazione di materiali ceramici, tessili e polimeri innovativi. Per la dirigente scolastica Stefania Giovanetti "La disponibilità di più laboratori accessoriati con attrezzature e strumenti all’avanguardia, che comprendono anche l’uso dell’intelligenza artificiale, consentirà all’istituto Fermi di formare studenti sempre più pronti a rispondere al progresso tecnologico e sociale".