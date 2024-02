Un nuovo laboratorio di informatica al ‘Morante’ grazie ai 65mila euro della Fondazione di Modena ottenuti dalla Provincia e destinati alla "rifunzionalizzazione dei laboratori di informatica" nella sede principale dell’istituto sassolese, che conta, per l’anno scolastico in corso, 607 studenti iscritti suddivisi in 26 classi, compresi i corsi serali, con gli indirizzi tecnico turistico, professionale per i servizi commerciale e professionale per la sanità e l’assistenza sociale. L’intervento, previsto per luglio, fa parte del più ampio progetto di messa in sicurezza dell’edificio e miglioramento sismico che prevede anche la realizzazione di una struttura di rinforzo esterna, adiacente le facciate.