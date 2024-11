Un nuovo mezzo per Amo: "Donazioni fondamentali"

Il parco auto dell’Associazione Malati Oncologici (AMO) dei nove comuni dell’Area Nord si è arricchito di un nuovo mezzo. Lo ha donato l’Associazione Pro Mirandola che a marzo 2024 si era fatta promotrice della organizzazione di uno spettacolo, il quale ha consentito di raccogliere ben 10.830 euro. L’incasso è stato interamente devoluto all’Amo Nove Comuni, che da anni si dedica al trasporto delle persone affette da patologie oncologiche. L’acquisto dell’auto, una moderna Citroën C3, che è stata consegnata da qualche giorno alla organizzazione di volontariato locale, rappresenta un aiuto fondamentale per migliorare i servizi offerti dall’associazione per il trasporto dei pazienti bisognosi di terapie verso i centri oncologici di riferimento. Con questa donazione AMO Nove Comuni oggi può contare su un totale di 15 autovetture, che – si è calcolato – percorrono circa 250mila chilometri all’anno, grazie alla pronta disponibilità e cortesia di una cinquantina di autisti volontari che svolgono questa attività con una umanità apprezzata da tutte e tutti. "Siamo orgogliosi – hanno sottolineato da Pro Mirandola nel corso della consegna della vettura – di aver contribuito a un progetto così importante che ha confermato la generosità della nostra comunità. La partecipazione calorosa allo spettacolo dimostra che insieme possiamo fare la differenza per chi vive momenti di difficoltà". Il gesto costituisce, infatti, un esempio virtuoso di come la collaborazione tra associazioni e comunità possa portare a risultati tangibili e rispondere con cuore e determinazione alle necessità di chi soffre. "Questa donazione – ha detto il presidente AMO Valter Merighi – non è solo un gesto generoso, ma un investimento concreto nella nostra missione".

al. gr.