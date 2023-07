Un nuovo mezzo per le emergenze Donato ad Anpas da System Logistics

Un nuovo mezzo destinato agli interventi di Protezione Civile per Anpas Emilia Romagna, che lo ha acquistato grazie al fondamentale contributo di System Logistics Spa. Ieri la consegna del mezzo, presso la sede aziendale di Fiorano, alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini, dell’AD di System Logistics Luigi Panzetti, del presidente regionale Anpas Iacopo Fiorentini e di Lorenzo Della Casa, responsabile Protezione Civile Anpas. Presenti anche il sindaco di Fiorano Francesco Tosi, il presidente di System Ceramics Franco Stefani, i membri del Consiglio regionale Anpas, i responsabili provinciali della Protezione Civile di Modena oltre agli allestitori (Fassi e Vision Ambulanze) che hanno contribuito alla realizzazione del mezzo. Si tratta di un Iveco Daily 35C15 dotato di cassone, gru e stabilizzatori destinato al settore Protezione civile di Anpas. "Ci è sembrato fondamentale portare un aiuto concreto agli amici romagnoli che davvero stanno affrontando enormi difficoltà: per noi farlo attraverso la Protezione civile Anpas rappresenta una garanzia di continuità e qualità del servizio", ha detto Luigi Panzetti. "Questo mezzo consentirà al contingente regionale di Protezione civile di movimentare volontari e attrezzature verso i luoghi interessati dalle emergenze, come è avvenuto per la recente alluvione in Romagna. A più di due mesi dalla calamità, siamo ancora impegnati nel portare avanti interventi costanti e puntuali in quelle zone, a fianco della popolazione, che grazie a una determinazione unica sta riuscendo a rialzarsi".

Il mezzo oggetto della donazione, ha convenuto Bonaccini, "va incontro alle popolazioni colpite dall’alluvione: Anpas, con i suoi 15mila volontari e oltre 108 Pubbliche Assistenze, è una presenza fondamentale".

s.f.