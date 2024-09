"Un nuovo mosaico per raccontare la natura"

E’ l’arte del mosaico a coronare la XX edizione del Simposio di Fanano 2024. Eva Petkovska, Samuel Revital, Rivka Miriam Fabietti e Chiara Capucci, studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, patria del mosaico, accompagnati dal professor Leonardo Pivi, realizzeranno un grande mosaico nella nuova EcoArea del Lido di Fanano, lungo il torrente Leo, dove verrà collocato in modo permanente, ed entrerà a far parte del museo diffuso di scultura su pietra di Fanano, oggi curato dall’associazione USSP. Il mosaico, che sarà realizzato impiegando materiali naturali, prevalentemente pietra locale, evocherà l’immagine di un tronco d’albero: pietra e legno, entrambi simboli del territorio montano in cui il borgo di Fanano è inserito. Alla base dell’intervento c’è l’idea di esprimere un ritorno della natura alla natura stessa, in una circolarità che viene ben sintetizzata dal titolo scelto dagli autori: "Natura riconvertita in altra natura".

Il tema si pone in linea con il Progetto PNRR - Piccoli Borghi in cui il Simposio 2024 si inserisce, che mira a sollevare una riflessione sull’impatto antropico sugli ecosistemi naturali. L’iniziativa si pone in occasione dei cento anni di vita dell’Accademia di Ravenna. Nei giorni scorsi i giovani artisti hanno proposto un laboratorio aperto al pubblico per sperimentare l’affascinante tecnica del mosaico, immersi in uno straordinario contesto naturale e in cui hanno partecipato anche gli studenti del Piano Scuola dell’Istituto di Sestola e Fanano guidati da Francesca Munerati ed Elena Giovanardi. La realizzazione del mosaico giunge a conclusione del percorso che ha portato alla XX edizione del Simposio di Fanano, quest’anno articolato in diverse sezioni, che ha visto coinvolti artisti da tutto il mondo impegnati nella scultura (si vedano le sculture in pietra realizzate dai sette scultori selezionati, al momento visibili presso l’area La Piana di Fanano), nella performance dal vivo, nella land art e in numerosi dibattiti che hanno animato l’estate fananese. La rassegna proseguirà nel 2025 con la realizzazione di un intervento di Land Art a cura dell’artista Michele Ciacciofera, che a luglio è venuto a Fanano ed ha incontrato la cittadinanza e in particolare i giovani del paese in un’ottica di compartecipazione.

w. b.