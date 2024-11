Un nuovo murale alla scuola primaria ’Ferrari’: "Con l’arte coinvolgiamo studenti di età diverse"

"La mia strada a Pois": s’intitola così il murale inaugurato ieri alla scuola primaria ‘Ferrari’ di Fiorano. Realizzato nell’ambito di un progetto promosso dall’Istituto nell’anno scolastico ‘23/’24, è stato ideato dai ragazzi della classe seconda delle scuole medie ‘Leopardi’, sotto la guida della professoressa di arte Daniela Grimaldi. Il messaggio che l’opera punta a trasmettere, richiamando l’identità dell’artista giapponese Yayoi Kusama, è il senso di calma rintracciabile anche nella contemporaneità: in un villaggio immaginario, viene raffigurata una tartaruga. Essa, spinge gli alunni a godersi il tempo presente, lasciando da parte ansie e paure. Fonte di ispirazione per i ragazzi, nella realizzazione dell’opera muralista, è stata la raccolta di racconti di Italo Calvino "Le città invisibili".

"È stato un lavoro piuttosto lungo – spiega Tina de Falco, ideatrice del progetto – perché ci abbiamo lavorato per un intero anno scolastico. Con quest’opera d’arte, siamo riusciti a coinvolgere studenti della scuola primaria e studenti della scuola secondaria di primo grado: credo sia importante dare continuità a percorsi artistici, anche in età diverse, dando modo ai ragazzi di collaborare non soltanto coi coetanei. Ogni bambino deve ancora scoprire esattamente la propria identità e, osservando questo passaggio mutaforme, potrà provare a farsene un’idea, volubile di volta in volta. Scoprendo artiste come Kusama, ognuno può rappresentarsi all’interno della società in modo diverso. La cosa più impattante, a parer mio, è la tartaruga, che ci ricorda di vivere la vita passo passo, godendoci ogni momento". Presente all’inaugurazione anche la Giunta fioranese, con il primo cittadino Marco Biagini che ha tagliato il nastro tricolore.