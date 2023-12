Un nuovo panettone made in Vignola e Maranello: "Per quest’anno prodotti solo cento esemplari"

E se il panettone di questo Natale nascesse in un…forno a legna? La novità arriva da due giovani imprenditori che hanno collaborato per la prima volta a un progetto comune, da cui è nato appunto un inedito panettone "made in Vignola e in Maranello". Si tratta di Fabio Fraulini della pasticceria Tola Dolza di Vignola e di Gianni Di Lella della pizzeria La Bufala di Maranello. "Per quest’anno – spiegano i protagonisti – abbiamo prodotto solo 100 esemplari del nostro speciale lievitato. Il riscontro è stato tuttavia molto positivo e stiamo pensando di ripetere altre collaborazioni anche in futuro".

m.ped.