Un nuovo progetto di motricità per ragazzi con abilità differenti

Un nuovo progetto per l’associazione ’L’Ora Del Noi’, che propone, da febbraio, un percorso di motricità rivolto a ragazzi con abilità differenti. Fondata nel 2017, l’associazione è nata con l’intento di favorire il più possibile l’autonomia delle persone diversamente abili e la loro integrazione in un contesto sociale e lavorativo, attraverso la didattica laboratoriale del fare. Le attività associative, rivolte ad adolescenti e giovani adulti con difficoltà psicofisiche e sensoriali, mettono al centro dell’agire l’unicità della persona e la lettura del bisogno ed in questa direzione, da tempo, muove il progetto della scuolaacademy di sartoria la cui crescita esponenziale dà adesso modo a ’L’Ora Del Noi’ di avviare un’ulteriore attività, ovvero un progetto di motricità che le permetta di intercettare nuovi bisogni.

"Abbiamo deciso – spiega il Direttivo dell’associazione – di far partire questo progetto per permettere a ragazzi con abilità differenti di scoprire e scoprirsi attraverso il movimento in un ambiente sicuro".

Diverse, spiegano i referenti dell’associazione, sono le richieste: per questo ’L’Ora Del Noi’ ha studiato questo nuovo progetto i cui obiettivi sono l’inclusione, la scoperta del proprio corpo, lo sviluppo delle capacità motorie e di coordinazione finalizzate anche alla conoscenza dei vari sport.

Il programma delle attività, curato da Federico Cristiani, laureato in scienze delle attività motorie e sportive, si avvarrà anche dell’affiancamento e del supporto di una psicologa, la dottoressa Irene Piovan, già collaboratrice dell’associazione.

La struttura individuata per lo svolgimento delle attività è la sala GREST dell’Oratorio Don Bosco: ampia e funzionale, collocata in pieno centro a Sassuolo – via Menotti – e facilmente raggiungibile, darà modo al progetto di sviluppare appieno potenzialità cui l’associazione lega aspettative importanti, dal momento che la domanda di attività di questo tipo è in crescita. Saranno 15 lezioni – la prima il prossimo 2 febbraio, ogni pomeriggio dalle 14,30 alle 16 – e le preiscrizioni chiuderanno a metà gennaio. Informazioni ai numeri telefonici 3318185517 e 3355223885, oppure contattando ’L’Ora del noi’ attraverso il suo sito web www.loradelnoi.it.

Stefano Fogliani