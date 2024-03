Un nuovo sentiero fra trekking e suggestioni

L’associazione ‘A Ovest Del Cimone a.p.s.’ festeggia il primo anno di attività con l’apertura di un nuovo suggestivo sentiero denominato ‘dei Pozzi’. Costituita da tre gruppi di volontari escursionisti che in questi anni hanno operato sul territorio dei Comuni di Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato, l’associazione ha eseguito lavori di manutenzione e ripristino di sentieri e vecchie strade forestali, mettendo a disposizione degli appassionati numerosi percorsi per trekking, mountain bike ed e-bike, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il territorio, rendendolo fruibile ad una schiera sempre crescente di appassionati e generando quindi un circuito virtuoso che genera sviluppo sostenibile.

"I volontari del gruppo di Pievepelago – spiega il presidente Emilio Lenzini – ora hanno appena aperto il "Sentiero dei Pozzi" (WS 27) nella zona fra il Rio Perticara e Roccapelago. Il percorso, che ha una lunghezza di 4,8 km, attraversa una zona ricca di suggestioni, caratterizzata dai corsi d’acqua: il Perticara appunto, ma anche il Fosso di Campitello e quelli di Casa Caranda e Casa di Guido, lungo i quali troviamo pozze, cascate, ruderi di mulini, di metati e di fornaci per la produzione di calce. Il sentiero è percorribile in sicurezza con segnaletica orizzontale biancoceleste e segnaletica verticale provvisoria, che verrà sostituita quanto prima da quella definitiva".

"Grazie a questo nuovo sentiero – prosegue Lenzini – e ai già esistenti "Sentiero dei Due Ponti" e "Sentiero della Grottaccia", sono nati due nuovi anelli per il trekking". Il primo "Anello di Pozzi e Mulini" (WA16) parte da Ponte S.Anna con una lunghezza di km 7,8 e un tempo di percorrenza di circa 3,45 ore. Discende il Perticara lungo il Sentiero dei Due Ponti per poi inerpicarsi lungo il fosso di Campitello e gli altri corsi d’Acqua, e ritornare al punto di partenza transitando nei paraggi delle borgate di Casa Marmocchio e di Meledolo e attraversando la borgata dei Caprili. Il secondo, "Anello di Pozzi e Metati" (WA17), ha una lunghezza di 6,20 km e un tempo di percorrenza di 2,30 ore circa, parte da Roccapelago e discende fin quasi al Perticara, lungo il Sentiero della Grottaccia, per poi salire, come l’altro, lungo i corsi d’acqua fino lambire Casa di Guido e ritornare poi al punto di partenza lungo la via Comunale. "Grazie a questi nuovi percorsi e a quelli in fase di tracciamento nella zona di Riolunato proprio in questi giorni – conclude Lenzini – si va ulteriormente ad allargare la rete a disposizione di chi vuole immergersi nella natura e nella storia del nostro territorio". Le informazioni dettagliate dei percorsi sono disponibili sull’app "A Ovest del Cimone" scaricabile dagli store".

