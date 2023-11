"Un nuovo spazio per l’intera comunità"

Uno spazio condiviso che abbia la funzione di riunire, progettare e coordinare, condividere idee, competenze ed incentivare il volontariato con un solo obiettivo: fare il bene di Serramazzoni. Questa l’idea avuta dalla rete di associazioni SerrAttiva, con capofila la Pro Loco di Serra, che sabato andrà ad inaugurare ufficialmente il nuovo ‘Spazio SerrAttiva’ in via Roma 177. Grazie ad un bando del Ministero del Lavoro, gestito dalla Regione, il mondo del volontariato del Frignano (Pavullo, Serra, Polinago e Pievepelago) ha infatti ottenuto una notevole somma da dedicare ad un progetto importante per la comunità e, con un accordo tra le parti coinvolte, a questo giro il contributo più importante in termini economici è andato a Serramazzoni, paese nel quale da tempo si sentiva la mancanza di spazi aggregativi.

Ecco che dunque dove un tempo sorgeva un negozio è nato ‘Spazio SerrAttiva’, che sarà la sede di Pro Loco Serramazzoni, punto di incontro per tutte le associazioni e centro di tante attività, alcune delle quali già avviate. "Sarà uno spazio multiuso a totale servizio della comunità: il punto di incontro di tutti coloro che vivono o orbitano attorno a Serra – spiega la referente di Pro Loco Barbara Bembo –. Il nostro obiettivo principale è quello di ricreare quel concetto antico di comunità e piazza che, un tempo, si respirava nei paesi. In questa sala, i giovani potranno ritrovarsi, ad esempio, per seguire corsi creativi. Gli anziani, invece, potranno accorrere per imparare a gestire il Fascicolo Sanitario Elettronico o, semplicemente, per prendere parte ad attività ricreative; ci saranno poi laboratori per bambini, e la sede rimarrà il punto di riferimento per tutti i volontari della rete SerrAttiva e per chi desidera dare un contributo al rilancio del nostro paese". "E’ con spirito di collaborazione e condivisione che l’amministrazione comunale intende consolidare il rapporto con le associazioni del nostro territorio – sottolinea il sindaco Simona Ferrari –. Siamo grati a Pro Loco per l’impegno con cui, unitamente alle altre associazioni, valorizza il nostro territorio con eventi pensati per tutti i cittadini" Tutta la comunità di Serramazzoni e comuni limitrofi è invitata a partecipare all’inaugurazione della sala che avverrà sabato, con ritrovo alle 15.30 in piazza della Repubblica, durante l’evento ‘Estate di San Martino’. Terminata la presentazione del progetto e alcuni interventi ci sarà il taglio del nastro ufficiale.

Riccardo Pugliese