Un nuovo supermercato tra le polemiche

Entro i prossimi sei mesi, partiranno i lavori per costruire le opere di urbanizzazione propedeutiche all’insediamento del nuovo supermercato MD tra via Loda e via Portogallo, al nuovo centro sportivo parrocchiale e a 4 palazzine ad uso residenziale. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano (nella foto), che risponde così indirettamente ad Alberto Schiavi, dei Verdi di Castelfranco, che l’altro ieri su Facebook aveva criticato l’operazione. Per Schiavi, infatti, "quell’area era da anni in stato di abbandono e si era di fatto rinaturalizzata, diventando un fantastico polmone verde per tutta la città, oggetto anche di visite naturalistiche guidate. Un’amministrazione accorta – prosegue - l’avrebbe conservata e valorizzata come tale… Per poter attuare tale mirabolante progetto di degenerazione urbana l’Amministrazione è dovuta ricorrere all’applicazione dell’articolo 53 della nuova (pessima) legge urbanistica regionale che permette di ricollocare fabbricati commerciali già presenti sul territorio in lotti contigui, circostanti o in aree collocate in prossimità". Dall’altra parte, il sindaco Giovanni Gargano replica: "Schiavi sbaglia quando dice che quell’area era destinata a verde pubblico perché, anche prima dello strumento urbanistico attuale, era una zona di completamento residenziale. In seguito, una parte del residenziale è stata sostituita con una destinazione commerciale, per permettere lo spostamento del supermercato MD da via Solimei. Preciso quindi che non si tratta di un supermercato che va ad aggiungersi a quelli esistenti, ma solo di uno spostamento di uno che già c’è. Sempre in quest’area, sono poi previsti il nuovo centro sportivo parrocchiale e 4 palazzine. La cosa importante è che, prima di iniziare a costruire, l’attuatore deve realizzare tutte le opere di pubblica utilità, come il prolungamento della strada in parte realizzata da via Nenni fino a via Inghilterra, la rotatoria tra via Francia e via Loda e la riorganizzazione subito dopo della viabilità dell’intera zona residenziale, compresa tra via Francia e via Ucraina. Ricordo – conclude Gargano – che, se dobbiamo guardare alle azioni messe in atto a tutela dell’ambiente, nel 2021 abbiamo stralciato dal piano edificatorio 2.400.000 mq di terreno, riconvertendoli in terreno agricolo. Nell’ultimo consiglio comunale, inoltre, abbiamo approvato una mozione per dare la possibilità di eliminare ruderi i nelle nostre campagne, riconvertendo in agricolo".

Marco Pederzoli