Un originale e ’ricercato’ concerto per gli Amici della Musica

Un particolare e originale concerto... andata e ritorno concluderà la prima parte della stagione degli Amici della Musica, domani sera (sabato 24) alle 20.30 all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est 1420/2. Protagonista sarà il pianista Pierangelo Taboni (nella foto), compositore di colonne sonore, performer, concertista - improvvisatore. Taboni si confronterà con ’Musica Ricercata’, uno dei capolavori più iconici della musica del ‘900, scritto nel 1953 dall’ungherese György Ligeti sulla base di una logica ferrea: gli undici brani che compongono la suite utilizzano un numero crescente di note, dal numero 1 che sfrutta soltanto due altezze, in una rigidità quasi ascetica, fino all’11 che presenta il totale cromatico, in una vertiginosa complessità. Pierangelo Taboni dapprima eseguirà ’Musica Ricercata’ e poi la rileggerà a specchio tramite un percorso inverso di rielaborazioni improvvisative degli undici brani: ogni composizione sarà caratterizzata da un tema individuato a partire dai singoli componimenti.

Nella sua raccolta per pianoforte, Ligeti compì un’indagine estrema sulla materia sonora. Ogni brano è un microcosmo con una propria identità espressiva, tra controllo intellettuale e slancio creativo. Taboni realizzerà un progetto curioso e inedito, una sorta di smontaggio e rimontaggio poetica della musica di Ligeti, rivelando nuove prospettive del suo linguaggio. "Sarà un’esperienza di ascolto unica – sottolineano gli Amici della Musica – che metterà in contatto gli spettatori non solo con un capolavoro della modernità, ma anche con la sua attualizzazione viva, sensibile e profondamente personale".

