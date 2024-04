"Un paese per i giovani, ecco la mia sfida"

Entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative dell’8 e 9 giugno. A Medolla, la sfida è tra Lavinia Zavatti, che ieri ha presentato ufficialmente la lista ‘Medolla al Centro’ sostenuta dal centrodestra compatto e l’attuale primo cittadino Alberto Calciolari del centrosinistra che cerca il bis. I temi caldi sui quali si confronteranno i candidati sono viabilità, sanità, la discarica, Aimag. "Ci candidiamo perché vogliamo essere gli amministratori di tutti, a prescindere dall’orientamento politico, con uno sguardo al futuro affinché Medolla diventi un comune bello da vivere e non bello da dormire – spiega Zavatti –. Medolla può contare su tante associazioni con voglia di fare, ma non offre tanti servizi e spazi ai giovani. Noi, siamo pronti a metterci al servizio per creare una Medolla bella da vivere e che guarda al futuro". Il territorio della Bassa ha un grande potenziale ed eccellenze come il biomedicale, ma per continuare ad essere attrattivo servono servizi adeguati. "In merito – spiega Zavatti – abbiamo incontrato gli imprenditori e hanno rassicurato che continueranno ad investire nel territorio, ma servono servizi all’altezza che spaziano da una rete infrastrutturale efficiente, alla difesa dell’ospedale di Mirandola, senza dimenticare quelli erogati dall’Unione dei Comuni. Noi non siamo per l’uscita dall’Unione, ma serve trasparenza e che questa forma associativa garantisca prestazioni di qualità rispettando il principio di economicità. Trasparenza che deve guidare e riguardare in primis tutta l’azione amministrativa. A tal proposito, ricordiamo che siamo in attesa di conoscere la pronuncia della Corte dei Conti sulle criticità rilevate nel rendiconto comunale del 2020 relative all’equilibrio di bilancio". Altri temi caldi della sfida elettorale sono il ‘nodo’ Aimag e l’entrata in funzione della discarica, contro la quale i cittadini si erano mobilitati creando anche un comitato. "Per quanto riguarda il sito di via Campana, siamo convinti che si sia trattato di una scelta scellerata subita dall’amministrazione – spiega Zavatti –. Si vinceremo le elezioni, chiederemo verifiche costanti sulla discarica perché si tratta di un sito vecchio. Per quanto riguarda Aimag, invece, è una ‘partita’ importante che si giocherà dopo l’esito delle elezioni. Come abbiamo sempre ribadito, la multiutility deve rimanere pubblica, quindi ‘no’ ai giochi di partito su Aimag".

Angiolina Gozzi