Un paradiso perduto ai Giardini. Fallen Fruit, la bellezza alle pareti

Alle pareti della Palazzina dei Giardini volano enormi farfalle dalle ali d’argento, mentre sbocciano rose aulentissime, ciliegie succose e c’è pure il melograno dai bei vermigli fior. E – se guardi bene – fra tutta questa natura lussureggiante spuntano coleotteri giganti e bisonti minuscoli, e si affacciano pure giapponesine sul risciò, una scimmietta imbronciata su un ramo e perfino un buttero sul suo cavallo imbizzarrito. Sembra di entrare in un sogno o – davvero – in un ’Paradise lost’, un Paradiso perduto, il regno della biodiversità smarrita ricreato ad arte dai Fallen Fruit, eclettico duo di artisti californiani (al secolo David Allen Burns e Austin Young) specializzati in colossali installazioni visive che ‘parlano’ della natura e ci fanno riflettere sulla meraviglia che può donarci. "Noi ci sentiamo beauty activists, attivisti della bellezza", dicono.

Fondazione Ago ha invitato i due artisti di Los Angeles a ‘trasformare’ la palazzina barocca in un grande giardino, come un Eden contemporaneo e barocco. E i Fallen Fruit hanno ideato un ambiente immersivo che pervade tendaggi e pareti: enormi stampe colorate tappezzano l’interno della delizia, mentre dalle vetrate (liberate dagli oscuranti) la luce filtra attraverso le tende regalando effetti speciali. Tutta la grande ‘scenografia’ firmata Fallen Fruit si ispira alle illustrazioni delle figurine di fine ‘800 e inizio ‘900, Liebig, Bon Marché, Suchard, esposte pochi passi più in là, al Museo della figurina. "Siamo rimasti subito incantati da questo patrimonio di immagini e dal loro significato – dicono David e Austin –. Le figurine non furono create per gli accademici ma erano destinate a tutti, stimolando la fantasia, la creatività, la conoscenza di culture diverse". A lungo le figurine sono state una vera e propria enciclopedia popolare, e i Fallen Fruit vi vedono la memoria, la nostalgia, ma anche una riflessione per il futuro: mostrare questa natura gloriosa è un modo per farci capire l’importanza di rispettarla sempre più. Fin dall’avvio del loro lavoro, nel 2004, i due artisti hanno voluto applicare una forma di attivismo positivo, che non significa opposizione o protesta: "Il nostro attivismo sta nel portare le persone a riflettere – spiegano –. We welcome people to change their mind, invitiamo le persone a cambiare idea". "Questa è una nuova tappa del nostro progetto ‘Il tempo della meraviglia’: parlando di biodiversità proponiamo una forma di ecologia umanistica", dice Donatella Pieri, presidente di Ago. Nelle sale della Palazzina, le installazioni dei Fallen Fruit ‘incontrano’ alcuni degli animali tassidermizzati (ovvero impagliati) del Museo di zoologia e anatomia comparata dell’Università di Modena e Reggio, come testimoni silenziosi immersi nell’opera artistica. "E in occasione della mostra – spiega la curatrice Francesca Fontana – i due artisti hanno realizzato anche un mazzo di tarocchi che il visitatore può ‘interrogare’ per esplorare la bellezza e il caos del mondo".

La mostra sarà inaugurata oggi pomeriggio e resterà aperta fino al 24 agosto: il biglietto costa 10 euro, ma i residenti della provincia di Modena pagheranno sempre solo 7 euro e avranno ingresso libero tutti i mercoledì. Si entrerà gratis anche la prima domenica del mese, e ogni sabato alle 17 ci saranno visite guidate (domani insieme agli artisti). Lo Juta all’Orto, il bar dei Giardini, proporrà anche cocktail a tema. L’installazione – di per sé – è effimera e alla fine della mostra le carte che tappezzano le pareti spariranno: tuttavia sarebbe auspicabile che qualcosa potesse rimanere, magari trasferendo questo coloratissimo mondo in qualche ambiente oggi pallido e anonimo, una sala d’attesa, un’aula, una galleria. Così il ‘Paradiso’ non andrebbe perduto per sempre.