"Un parcheggio pubblico nell’area ex Esso": petizione del Pd

Una petizione per chiedere alla Giunta comunale pavullese di "garantire la destinazione pubblica" all’area dell’ex distributore Esso di via Marchiani. Questa l’idea promossa dal Partito Democratico di Pavullo, che già era intervenuto nei mesi scorsi affinché la tanto ambita area a ridosso del centro storico – rimasta inutilizzata dalla chiusura del distributore diversi anni fa – potesse diventare "un’occasione imperdibile e irripetibile per rivedere lo sviluppo dell’asse della via Marchiani, con ricadute positive sul centro, sulla mobilità, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale – spiega il segretario del Pd di Pavullo, Matteo Manni –. Sottoscrivendo questa petizione, i cittadini e le cittadine pavullesi chiedono al sindaco e alla giunta di fare tutto il possibile per garantire la destinazione pubblica, ad esempio realizzando strutture per la mobilità o parcheggi, dell’area comunemente chiamata ‘Ex Esso’, utilizzando tutti gli strumenti giuridico-amministrativi a disposizione dell’Amministrazione e di avviare un percorso di partecipazione e consultazione dei cittadini e delle cittadine di Pavullo nell’interesse di tutti.

Il centrosinistra pavullese è varie volte intervenuto con mozioni e interrogazioni in Consiglio comunale e con comunicati sulla stampa per sottolineare l’importanza di quell’area".

A gennaio 2022 l’area in oggetto era apparsa in vendita in rete, confermando di fatto l’intenzione della proprietà di cedere il terreno, ma attualmente l’inserzione risulta cancellata.

La raccolta firme dei Dem ha titolo ‘Destiniamo ad uso pubblico l’area Ex Esso di Pavullo! – Ex Esso Bene Comune’ ed è sottoscrivile sia sul sito change.org che di persona, presso il banchetto del Pd al mercato del sabato mattina oppure recandosi direttamente al circolo di via Giardini 300.

