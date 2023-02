"Un parco dedicato a Piersanti Mattarella"

La Giunta comunale intende intitolare a Piersanti Mattarella la zona verde di via Peruzzi fra la stazione autocorriere e il liceo Manfredo Fanti. La decisione accoglie un suggerimento degli studenti dell’istituto cittadino: nel giugno scorso, infatti, tre classi hanno scritto al Sindaco, al termine di un progetto sulle mafie, proponendo appunto d’intitolare l’area prospiciente la propria scuola al presidente della Regione Siciliana trucidato da ‘Cosa nostra’ nel gennaio 1980. Sentito il parere consultivo espresso all’unanimità dalla Commissione toponomastica, la Giunta ha così deliberato "la volontà di intitolare" al politico assassinato l’area verde in questione: ora l’atto è stato trasmesso alla Prefettura di Modena per attivare l’iter autorizzativo previsto dalla legge. I ragazzi, allora in quarta, si definivano "desiderosi di fare un gesto concreto per la nostra città", ritenendo "importante ricordare Piersanti Mattarella e dare eco a una figura di questo genere in un luogo pubblico". Un gesto che "rappresenterebbe per noi una forma di giustizia e un modo per non dimenticare l’accaduto, per far parlare ancora di lui. Ci sembra poi significativa la scelta di un parco, che è uno spazio libero, libertà che a lui è stata tolta quando è stato ucciso a motivo delle sue azioni e dei suoi pensieri contro la mafia". Esponente democristiano come il padre, fratello maggiore dell’attuale presidente della Repubblica, Piersanti Mattarella (1935-1980) pagò con la vita la sua opposizione dichiarata e praticata contro la mafia, nelle istituzioni e nel proprio partito.

m.s.c.