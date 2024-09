Un parco dedicato alla Poesia

Poesia Festival si anima con una domenica iinteramente dedicata alla bellezza della poesia e del territorio. Oggi a Vignola alle ore 16:00 avrà luogo intitolazione del Parco della Poesia. Nello spazio verde tra la biblioteca Auris e Villa Trenti si ritrovano più di quaranta dei poeti più noti della scena modenese, per abbracciare con la parola poetica un luogo di grande bellezza e valore culturale.

In occasione della scopertura della targa “Parco della poesia” ideata dall’architetto Stefano Fontana interverranno Iacopo Lagazzi (Presidente Unione Terre di Castelli), Carmen Vandelli (Presidente Fondazione di Vignola), Matteo Tiezzi (Presidente Fondazione di Modena) ed Emilia Muratori (Sindaco Comune di Vignola).

Seguiranno gli interventi musicali dell’orchestra della scuola media a indirizzo musicale L.A. Muratori di Vignola e leggeranno le loro poesie Yuri Ferrante, Gabriele Vezzani, Francesco Genitoni, Kabir Yusuf Abukar, Elisa Nanini, Enrico Trebbi, Elio Tavilla, Francesco Malavasi, Laura Solieri, Giorgio Casali, Guido Mattia Gallerani, Mariadonata Villa, Federico Carrera, Marco Bini, Fabio Chierici, Emilio Rentocchini, Alessia Natillo, Antonio Nesci, Antonella Kubler, Antonella Jacoli, Patrizia Santi, Michele Lalla, Olmo Giovannini, Maria Francesca Di Feo, Francesco Tremazzi, Diletta Tavoni, Anna Giulia Panini, Luciano Prandini, Caterina Zanelli, Stefano Serri, Andrea Gibellini, Fabrizio Tagliaferri, Tiziana Verde, Giusy Stefani, Agnese Galli, Rita Gamberini, Giovanna Maini, Soemia Cristoni, Neviana Calzolari, Lucia Ballerini, Luigi Godino, Angela Codifava, Luca Chendi, Maria Cristina Barbolini, Gisella Fidelio e Andrea Folloni.

A conclusione del pomeriggio gli interventi dei membri del Comitato Scientifico di Poesia Festival Roberto Alperoli, Erika Beneventi, Alberto Bertoni, Andrea Candeli, Roberto Galaverni. Infine, brindisi alla poesia.

Domani, alle ore 21 alla Sala Polivalente del Centro Sportivo Tazio Nuvolari di Savignano s/P, in via Emilia-Romagna n.631 (per ragioni legate al maltempo non ci si troverà quindi presso Villa Nicolai nel Borgo Antico di Savignano sul Panaro), è in programma una narrazione a cura di Alberto Bertoni, con letture di Simone Francia e canzoni eseguite da Francesco Tizianel (chitarra 7 corde). Dalle 19:45 aperitivo poetico a cura di Cantina Bergonzini.