Un parco giochi a Villa Gandini

È in programma domani, a partire dalle 10.30, l’inaugurazione del nuovo parco giochi di Villa Gandini a Formigine. Allestita non lontano dall’area giochi realizzata nel 2000, la nuova area ludica, su cui il Comune ha investito 300mila euro, è accessibile attraverso percorsi idonei e protetta nel verde. Al suo interno, è presente uno spazio attrezzato con un gioco a molla, un’altalena a tema floreale, una barra di equilibrio e scivolo. Il programma della mattinata prevede, alle 10,30 "Storyteller: Christmas reading time" per bambini, alle 11 il taglio del nastro con il sindaco Maria Costi.