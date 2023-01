"Un parco per gli studenti nel polo di Ingegneria"

di Alberto Greco

Modena presto potrebbe arricchirsi di un ulteriore parco. Sarà un parco didattico "bio-sostenibile dedicato a Giulio Regeni". Così lo ha annunciato il presidente della Conferenza degli studenti di Unimore Filippo Calandra, nel suo discorso all’inaugurazione dell’anno accademico davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La solennità dell’evento, scelto per l’annuncio, impegnerà l’ateneo a tener fede a questo progetto voluto gli studenti, anche se non mancano ostacoli. Ci vorrà dunque tempo prima che possa vedere la luce, ma gli studenti sono certi "sarà inserito nella programmazione del prossimo anno". Si tratta di un progetto da quasi 400mila euro, da realizzarsi per stralci. Esiste uno studio di fattibilità, ma devono essere definiti alcuni dettagli circa la progettazione e il finanziamento prima della sua approvazione. Dopo occorrerà trovare le risorse. Il progetto prevede la riqualificazione di un’area urbana, in questo caso un’area dell’ateneo, che si trova nel Polo di Ingegneria, dove attualmente c’è la stazione metereologica, in via Vivarelli 10 prospiciente al Tecnopolo. Si tratta di un’area di circa 7.000 metri quadrati. "Il progetto – racconta Giovanni Viglione del corso di laurea in Scienze biologiche, incaricato dal Consiglio degli studenti Unimore di coordinare la gestazione del progetto - nasce dalla commissione Ambiente della nostra associazione interna di Udu e l’idea muove dal bisogno del Polo di Ingegneria di avere degli spazi dedicati agli studenti, banalmente anche solo di avere tavoli e sedie per consumare all’esterno un panino. E poi da qui si è innestato l’altro grande tema della riqualificazione urbana e dell’ambiente. Unendo queste esigenze ha preso corpo l’idea del parco e di creare questo polmone verde". Alla definizione delle sue caratteristiche hanno concorso professori, dottorandi e studenti dei dipartimenti di Ingegneria e di Scienze della Vita, che hanno ricevuto l’adesione e la partecipazione anche della professoressa Grazia Ghermandi, delegata del Rettore per la Sostenibilità, degli esperti dell’Osservatorio Geofisico, della professoressa Elisabetta Sgarbi, prefetto dell’Orto Botanico, dell’ufficio tecnico d’ateneo e di uno studio di architettura esterno. "Ci sarà una piazza centrale di fianco alla stazione meteorologica con un elemento d’acqua per simboleggiare la rinascita, che sarà il nucleo del parco - dice Viglione – da cui si irradieranno poi tanti sentieri con aree dedicate agli studenti dotate di tavoli e sedie per picnic, stanze per orti botanici, con alberi, arbusti, aree per insetti impollinatori con bug hotel per migliorare l’ecosistema intorno. Sarà ecosostenibile in quanto porterà alla creazione di un piccolo polmone verde, essenziale in città, consistente nell’inserire specie autoctone della nostra zona, di quello che una volta era il paesaggio modenese tra cui il bosco planiziale dell’Emilia-Romagna fatto di specie ad alto fusto, tipo la quercia, medio fusto e fioritura spontanea. Le diverse aree, poi, saranno dinamiche perché verranno inseriti progetti di ricerca dei due dipartimenti di Scienze della vita e Ingegneria in modo che l’area non rimanga abbandonata".