Un parco senza pace Spaccia crack e marijuana di fianco all’area giochi: pusher in manette

di Valentina Reggiani

Spacciava tranquillamente crack e marijuana accanto all’area giochi dei bambini, all’interno del parco XXII aprile, da sempre luogo problematico e sotto i riflettori per quanto riguarda la sicurezza.

I carabinieri hanno notato subito l’atteggiamento sospetto dello straniero, un giovane nigeriano, e lo hanno sottoposto a controllo. A seguito della perquisizione, infatti, il pusher è stato trovato in possesso di sette dosi di crack e tre di hashish, oltre a 180 euro, ritenuti provento di spaccio. Nei confronti dell’uomo sono scattate le manette. L’arresto rientra nell’ambito della campagna mirata al controllo dei luoghi più esposti a fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti della città, messa in atto dai carabinieri. Come noto, infatti, il parco XXII aprile risulta spesso area di incontro per spacciatori e clienti e domenica sera il nigeriano è stato sorpreso a spacciare proprio accanto all’area gioco dei bimbi. Il pusher, 33 anni è quindi finito in manette per spaccio e ieri mattina è stato processato per direttissima. Sono diverse le segnalazioni dei cittadini che partono proprio da quell’area verde. Nei giorni scorsi l’amministrazione aveva ordinato l’abbattimento della baracca situata sempre ai confini del parco XXII aprile e dove quotidianamente giovani tossicodipendenti si intrufolavano al fine di consumare sostanze stupefacenti, sempre a pochi passi dagli spazi frequentati dai bambini.

Intanto poco distante, in viale Gramsci, sempre domenica gli agenti della volante hanno denunciato un 51enne per minaccia: l’uomo, infatti, con tanto di coltello in mano aveva appena minacciato un commerciante. Sabato sera, invece, la polizia è intervenuta in via Canaletto Sud, dove erano state segnalate quattro persone di cui una armata di pistola, che dopo essere scese da un’ auto entravano in un locale dove era in corso una festa. All’arrivo delle pattuglie il gruppo però si è dileguato ma poco dopo gli agenti hanno individuato il 20enne in possesso dell’arma: una scacciacani con annesso caricatore con 7 cartucce a salve. ‘Era solo una bravata’, si è giustificato il giovane. Guai infine sabato sera per un minorenne italiano che, dopo essere entrato in un bar tabaccheria in zona stazione, ha rubato 4 sigarette elettroniche per poi darsi alla fuga dopo essere stato scoperto dal titolare. Il ragazzino, fermato dai poliziotti, è stato denunciato e riconsegnato ai genitori.