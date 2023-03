"Un partito massimalista? Muzzarelli andrebbe via"

Puntavano su Bonaccini, ha vinto Schlein. Come reagiranno i cattolici modenesi? Si riverseranno sul Terzo Polo di Calenda e Richetti? A raccogliere il tema è Paolo Negro, riferimento dei cattolici democratici modenesi, tra gli animatori delle iniziative di Palazzo Europa, capogruppo del Pd nella Bassa.

Negro, Castagnetti ha chiesto di non snaturare il Pd. Ritenete una disgrazia la vittoria di Schlein ?

"Quello di Castagnetti è stato un salutare grido d’allarme: il Pd non può non essere plurale e riformista, la casa di tutti i riformisti, altrimenti non è più il Pd. Non credo che domenica, con le primarie, sia stata chiesta al Pd una torsione massimalista. Ho conosciuto Elly Schlein al Parlamento Europeo, io assistente parlamentare modenese, lei giovane parlamentare. Elly sa benissimo che i partiti massimalisti fanno la fine di Corbyn o dei

socialisti francesi".

Qualche cattolico ha annunciato il suo addio.

"Mi dispiace. Io, con le mie radici nel cattolicesimo-democratico, insieme a Davide Baruffi con le sue diverse radici, ho coordinato il comitato costituente del Pd modenese, al suo battesimo, le primarie del 2007. Non me ne vado dalla casa che ho concorso a costruire, in cui però non resto per fare il soprammobile cattolico. Né ieri né oggi. Io ho votato convintamente Stefano Bonaccini e penso che quella tra Bonaccini ed Elly Schlein non sia stata una competizione fra una massimalista e un riformista, ma, tra due modelli di riformismo, uno più radicale, l’altro più pragmatico. Entrambe innovativi. Gli elettori, scegliendo Elly, ci hanno chiesto molta più radicalità nel perseguire i grandi cambiamenti di giustizia sociale di cui le persone comuni sentono il bisogno. Più radicalità, non di diventare un partito massimalista. Credo sarebbe un problema anche per Muzzarelli rimanere in un partito che diventasse massimalista".

A Palazzo Europa avete intrapreso un percorso di incontri e formazione politica. Qual è il significato?

"Il Palazzo Europa è stato sognato e realizzato da Gorrieri, Paganelli, Mengozzi, non solo come casa delle organizzazioni economiche del cattolicesimo sociale, ma anche come luogo di pensiero, di studio e quindi di proposta, pragmatica e concreta. Proposte rivolte a Modena e da Modena al Paese, come accaduto sull’assegno unico universale per le famiglie con figli, oggi realtà, che Gorrieri per primo aveva studiato al Palazzo Europa".

Visto che il partito si sposta più a sinistra su Modena, sulle amministrative proporrete un vostro candidato alle primarie?

"Più a sinistra? Gorrieri, Paganelli, Mengozzi, erano orgogliosi di considerarsi la sinistra cattolica modenese, sinistra in competizione con il Pci modenese nella risposta alle grandi questioni di giustizia sociale ed uguaglianza. Oggi tutte le frontiere degli ultimi vedono impegnate una quantità immensa di organizzazioni di ispirazione cristiana. Mi chiedo, c’è qualcosa più di sinistra, se per sinistra s’intende l’impegno per l’uguaglianza e la dignità di ogni persona? Io penso che oggi, all’indomani delle primarie, non ci sia un tema di geometrie, di equilibrismi, di assi da spostare, ma di contenuti, idee originali e proposte. Se ci sono, poi tutto è possibile".

Gianpaolo Annese