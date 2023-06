"Un passaporto delle sagre per spingere il turismo"

Un ‘passaporto’ per collezionare i timbri di ogni sagra e, alla fine, ricevere un premio. Questa l’iniziativa pensata a Pavullo per richiamare cittadini e turisti agli appuntamenti gastronomici dell’estate previsti nei tanti borghi. Ritirando il proprio passaporto presso l’Urp (in municipio) o lo Uit (Palazzo Ducale), ad ogni sagra frazionale sarà possibile chiedere un timbro e, al raggiungimento di almeno 8 partecipazioni alle sagre, sempre presso lo Uit sarà rilasciato un gadget culturale o letterario in collaborazione con la nota pagina facebook ‘Don’t call me Tigella’. "A proporre l’idea è stata una ragazza di Pavullo, Gloria Martino, a cui va un grande ringraziamento anche per la parte di realizzazione grafica – spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo Daniele Cornia –. Dopo esserci incontrati, l’idea è stata trasformata in un progetto che ha coinvolto ben 15 gruppi frazionali". Obiettivi principali dell’iniziativa sono la valorizzazione delle frazioni e la promozione di turismo attraverso eventi che sono parte integrante della tradizione, divertimento e specialità gastronomiche". Inoltre, l’idea punta a far riemergere e trasmettere una parte della storia di ogni singolo borgo: "Il timbro di ogni frazione sarà unico e caratterizzato dai soprannomi ironici degli abitanti, in dialetto chiamati ‘snumaj’ – aggiunge Cornia –. Il passaporto diventa quindi anche un oggetto da collezione. Questa è solo la prima edizione, e per il prossimo anno stiamo già pensando a come poterla migliorare e portare avanti. Vogliamo supportare le sagre nella promozione ed unirle in unico pacchetto che rappresenti il territorio: per questo, presto sarà pubblicato un calendario con tutti gli appuntamenti nelle frazioni". La prima sagra a partire è stata quella di Montebonello, andata in scena ieri e sabato. Tra luglio e agosto gli appuntamenti saranno settimanali per poi chiudere con la festa della Crescentina a settembre.

Riccardo Pugliese