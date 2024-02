Un percorso interattivo per imparare la storia

’Tracce della storia’: questo il nome del progetto realizzato sul territorio di Carpi dalla Fondazione Fossoli, in collaborazione con il Governo tedesco, tramite l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, che darà vita a un percorso interattivo e multimediale per aiutare i cittadini e visitatori a conoscere e comprendere ancora meglio la complessa e stratificata storia legata ai siti storici e memoriali riguardanti il Secondo conflitto mondiale. "Il progetto – spiega Marzia Luppi, direttrice della Fondazione Fossoli - prevede l’installazione di QR Code in 20 luoghi della città in cui sono avvenuti fatti o hanno avuto sede istituzioni dell’epoca, installazioni che potranno coinvolgere anche altri edifici che la ricerca storica riterrà utili a un percorso storico-narrativo del periodo. Sono così stati installati, con l’assenso dei proprietari degli edifici e naturalmente della Sovrintendenza, 20 rettangoli di porcellana (prodotti dal Gruppo Salvioli), con il QR Code: inquadrandolo con la fotocamera del proprio dispositivo, il visitatore potrà leggerne la storia, ciò che è avvenuto in quel luogo e avere una mappa della città con la posizione degli altri luoghi. I QR Code sono gestiti dalla piattaforma informatica VEMO, che consentirà il costante aggiornamento dei contenuti, che saranno presenti in lingua italiana, inglese e tedesca. Oltre ai siti ‘classici’ come l’ex campo di Fossoli e il Museo monumento al deportato, sono stati ‘mappati’, tra gli altri, l’ospedale Ramazzini, il Muro del ricordo con la lapide di Piero Calamandrei, Villa Richeldi, la parrocchia di Fossoli legata al ricordo di don Venturelli; palazzo vescovile, palazzo Brusati Bonasi, sede del Partito nazionale fascista e dal cui balcone Benito Mussolini parlò alla folla nel 1941, il rifugio di guerra ricavato sotto il Torrione degli Spagnoli.