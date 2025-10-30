Un piano triennale per ridisegnare Braida

La ‘nuova’ moschea tiene banco a Braida. Inevitabilmente, del resto, visto il dibattito che è susseguito alla notizia dell’acquisto degli spazi presso ‘I Quadrati’ da parte dell’associazione islamica ‘Al Medina’, sia che vi trasferisca la moschea di via Cavour sia che non lo faccia, ridisegneranno comunque la geografia di un quartiere sul quale la Giunta studia anche altro. Illustrato dal sindaco Matteo Mesini, una sorta di ‘piano triennale’ destinato a ridisegnarlo, da qui al 2028.

Di recente Braida ha cambiato i propri contorni nella zona di Mezzavia, con la demolizione dell’ex Cisa Cerdisa, l’abbattimento del ‘Diamante’, con lo spostamento degli uffici comunali al ‘civico 1’, con l’inaugurazione del Comando della Polizia Locale di via San Pietro e con quella della ‘nuova’ Vittorino da Feltre, ma altro è in cantiere. E prederà forma, par di capire, da qui al prossimo triennio. A partire dal potenziamento degli attraversamenti pedonali sulla circonvallazione e su via Braida: cinque quelli sui quali da qui al 2026 verranno potenziate illuminazione e segnaletica e sempre per l’anno prossimo si conta di poter portare a termine la realizzazione del nuovo parco di via Collegio Vecchio. Sempre il 2026 dovrebbe vedere anche l’inizio dei lavori – durata stimata tra i 2 e 3 anni, la nuova struttura potrebbe ospitare anche la nuova caserma della Guardia di Finanza - sullo stabile din via Circonvallazione 189 e ‘simbolo’ suo malgrado, del degrado della città.

L’avvio dell’iter di demolizione e ricostruzione sarebbe garantito da un finanziamento regionale, già ottenuto, di 1,25 milioni di euro, ma di risorse ne servono parecchie di più, quindi si naviga a vista. Il 2027 sarà invece, se le richieste di fondi presentate alla Regione vanno a buon fine, l’anno della rifunzionalizzazione del parcheggio della ex cantina Pedemontana, che verrà trasformato in uno spazio (anche) urbano con una spesa prevista di 700mila, 500mila dei quali attesi proprio dalla Regione, e della realizzazione di un progetto di ‘social housing’ presso ‘I Gerani’, complesso edilizio sgomberato ormai 10 anni fa. Un altro investimento interesserà le scuole San Carlo, con un progetto che prevede la ricostruzione del polo dell’infanzia e inizio dei lavori in programma per il 2028 a ‘chiudere’ idealmente quel ‘piano triennale’ che la Giunta ha elaborato per il quartiere. E che si allunga, appunto, dal 2026 al 2028, non senza tutte le incognite, tuttavia, legate alla realizzazione di ogni opera pubblica.

