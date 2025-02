"Un po’ di lentezza ma il servizio c’è"

"A Modena, per andare a lavoro o spostarmi in generale, uso i pullman. Non ho la macchina quindi l’unica alternativa è il bus – commenta Kajak Busgudan –. Mi è capitato più volte di essere in difficoltà, soprattutto quando ci sono stati gli scioperi degli autisti.

Ora ho notato un leggero miglioramento: gli autobus passano, spesso con un po’ di ritardo, ma credo siano problemi legati al traffico e al fatto che ci sono pochi autisti. Non ci sono problematiche particolari, secondo me, se non questi ritardi e il caos dato da alcune giornate specifiche".