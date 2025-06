Un polmone verde a Carpi. Inaugurato il parco Santacroce: "Biodiversità e benessere"

Doppio traguardo per Carpi: l’apertura del parco Santacroce e l’inaugurazione del nuovo sottopasso ciclopedonale di traversa San Giorgio. Due opere strategiche, entrambe ideate, realizzate e finanziate interamente dalla Fondazione CR Carpi, che testimoniano un impegno concreto per la sostenibilità ambientale e la qualità urbana.

"Con queste due opere – ha dichiarato Mario Ascari, presidente della Fondazione CR Carpi – destiniamo alla comunità uno spazio pensato per il benessere, l’ambiente e la socialità. Il sottopasso garantisce un collegamento sicuro e sostenibile, offrendo una risposta concreta al tema della sicurezza stradale, soprattutto per pedoni e ciclisti. Il parco, invece, rappresenta un presidio ambientale e un’opportunità di crescita culturale e sociale per tutto il territorio".

Il parco Santacroce, frutto di un ampio progetto di forestazione urbana concluso dalla Fondazione tre anni fa, si estende su 26 ettari e ospita oltre 10mila esemplari arborei e arbustivi. Si tratta di un’infrastruttura ambientale di alto profilo, in grado di unire valore ecologico, funzione sociale e qualità paesaggistica. Dopo avere ultimato la messa a dimora del patrimonio verde, in questi anni, la Fondazione ha dotato il parco di tutte le infrastrutture necessarie per garantirne "un utilizzo sicuro e funzionale": arredi, servizi e impianto di illuminazione, oltre a un parcheggio su via dei Mulini.

Elemento chiave dell’intero progetto è poi il nuovo sottopasso ciclopedonale, che consente di collegare in modo protetto il centro cittadino con la frazione di Santa Croce e con il grande polmone verde, promuovendo forme di mobilità attive e sicure, interamente finanziato e realizzato dalla Fondazione CR Carpi all’interno di un più ampio accordo con il Comune di Carpi, è stato ora ceduto all’amministrazione comunale.

Di recente, la Fondazione CR Carpi ha inoltre attivato il bando +Comunità rivolto ad associazioni e realtà del territorio, volto a raccogliere proposte per animare lo spazio attraverso iniziative culturali, educative e sociali, affinché il parco diventi un luogo vissuto, inclusivo e in dialogo costante con la comunità.

"Con questa apertura, – ha sottolineato il presidente Ascari – prende forma la visione di uno spazio pubblico pensato per promuovere la biodiversità, la qualità dell’ambiente e uno stile di vita sostenibile, in cui natura, salute e relazioni sociali possano crescere insieme. Il sottopasso ne è parte essenziale: un’infrastruttura che protegge ciclisti e pedoni".