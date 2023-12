"Un prato fiorito per riportare le api"

In località frazione Ponte Motta, l’amministrazione comunale ha in animo di lasciare in eredità, come uno degli ultimi atti di questa legislatura, la realizzazione di una vasta area di rinaturalizzazione, un vero e proprio polmone verde (sarà il nono per Cavezzo) a valenza faunistico-ambientale. E’ una suggestione della sindaca Lisa Luppi che fin dal suo insediamento, ormai quasi dieci anni fa, ha deciso per un diverso impiego di un esteso terreno, di quasi due ettari (esattamente 18mila metri quadrati), che sorge dietro alla storica sede Wam Group di Vainer Marchesini e che l’imprenditore si era impegnato a cedere al Comune fin dagli anni Duemila in occasione dell’ampliamento dello stabilimento, attrezzandolo ad area sportiva con un investimento di 400mila euro. "Poco dopo il mio insediamento – racconta la sindaca – io ho optato per chiedere a Marchesini 250mila euro cash per andare a sistemare il comparto sportivo esistente di Motta, mettendolo a norma lo stadio, realizzando gli spogliatoi e i servizi". Questa decisione ha fatto tramontare l’idea di una nuova area sportiva sempre a Ponte Motta, ma ha aperto il tema di come impiegare il terreno che l’imprenditore deve cedere al Comune.

"L’idea – spiega Luppi - è quella di fare di quest’area una zona di prato fiorito, andando a circoscrivere le parti dove ci sono delle case con siepi di verde, piantumare alcuni alberi autoctoni, e soprattutto riportare qui alcune delle arnie decorate da artisti di Modena oggi installate nel municipio. Questa idea è suggerita dal fatto che le api sono una specie minacciata di estinzione e sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo. Un simile riutilizzo dell’area garantirebbe una fondamentale attività di supporto ambientale. Questo è il progetto su cui stiamo lavorando". Il progetto è già stato definito nelle sue linee generali attraverso numerosi incontri avviati da mesi con gli Ambiti Territoriali di Caccia (ACT) e che ora le stesse ACT vorrebbero confrontare con esperti dell’università di Modena e Reggio Emilia prima di portarlo definitivamente in approvazione.

Alberto Greco