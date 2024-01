Un premio letterario dedicato a Pietro Guerzoni

Sono aperte le adesioni alla prima edizione del premio letterario "Pietro Guerzoni – Città di Modena", che intende ricordare il noto docente ed editore scomparso agli inizi di settembre. L’iniziativa è stata lanciata dall’Associazione Editori Emilia Romagna in collaborazione con Modenamoremio, con il patrocinio del Comune. Il concorso si rivolge agli autori di racconti inediti legati alla modenesità: "Con questo termine – spiegano gli organizzatori – ci si riferisce alla cultura, alle tradizioni, ai personaggi, ai luoghi, ai momenti, e allo stile di vita della città di Modena. La ‘modenesità’ è un connubio di passato e presente, di arte e innovazione, di tradizione e spirito visionario. È un’ode alla vita, intrecciata nella trama delle strade, nelle note di una canzone e nel sapore di un piatto prelibato".

A Modena e alla sua storia, il professor Guerzoni è stato sempre, profondamente legato. Preside dell’Istituto Fermi, consigliere comunale, assessore all’urbanistica e vicesindaco, ha studiato con passione le vicende modenesi attraverso i secoli e si è dedicato anche al volontariato, fondando la Croce Blu, la sezione modenese del Wwf e l’Istituto per la storia del Risorgimento. Nel 1988 ha avviato l’attività editoriale, costituendo la casa editrice Il Fiorino che ha pubblicato molti libri, in particolare sulla storia locale, le tradizioni, il dialetto, la storia dell’arte e lo sport. Ha fondato quindi anche l’Associazione Editori modenesi.

Per partecipare al concorso, occorre inviare i testi via email all’indirizzo guerzoni@editoriemiliaromagna.it. I racconti non devono superare i 15mila caratterei, e il termine ultimo per le adesioni è fissato al 31 maggio 2024. La partecipazione è gratuita. Una giuria di editori, giornalisti e operatori della comunicazione selezionerà i racconti che verranno poi pubblicati in un’antologia il prossimo settembre. Info, www.editoriemiliaromagna.it

