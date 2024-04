"Un pretendente in meno in giunta"

Tommaso Rotella vicepresidente di Hera significa che +Europa e Italia Viva si sono giocati il bonus di un posto nella eventuale futura giunta Mezzetti? Tra le liste che sostengono il candidato sindaco del centrosinistra infuria la discussione, è chiaro che gli alleati e lo stesso Mezzetti a tempo debito lo faranno pesare. L’obiezione che potrebbero contrapporre da +Europa e Iv è che l’accordo Muzzarelli-Rotella è di carattere personale, non politico, per cui essendoci in ballo un nuovo sindaco le trattative in corso non sono compromesse. Insomma, il clima è arroventato: è la prima volta, viene fatto notare, che un capo di partito viene nominato ai vertici di un’azienda quotata in Borsa: certo Rotella si potrebbe dimettere da +Europa, ma già qualcuno tira fuori il codice etico di Hera, laddove si legge che ‘Hera non eroga contributi di alcun genere a politici e partito politici’. Cosa c’entra con la nomina di Rotella? "Si potrebbe configurare la fattispecie secondo la quale Rotella verrebbe indennizzato del tempo che sottrae alla professione per svolgere l’attività di presidente del gruppo politico".

g.a.