Un progetto di mobilità urbana nel segno di sicurezza e sostenibilità

‘Campogalliano si muove - Spazio alle persone’ è il nome del progetto con cui l’Amministrazione comunale intende realizzare un percorso verso una svolta nella mobilità urbana, in collaborazione con l’agenzia Aiforia di Friburgo, attraverso un piano d’azione per promuovere gli spostamenti a minor impatto sull’ambiente. Meno spostamenti in auto, più spostamenti a piedi e in bici, significa meno inquinamento e rumore, lotta al cambiamento climatico, più sicurezza e migliore qualità della vita. Nel progetto rientrano sia gli spostamenti interni nella parte centrale del comune, sia quelli tra il centro e le frazioni Panzano e Saliceto Buzzalino, sia quelli verso e da Modena, Carpi e Reggio Emilia, "Promuovere soluzioni di mobilità leggera e attiva – afferma Daniela Tebasti, sindaca di Campogalliano - era tra le linee guida del nostro mandato e questo progetto segna l’inizio di un percorso che punta a raggiungere questo obiettivo, con il coinvolgimento di cittadini, famiglie e associazioni del territorio".

Il piano d’azione è composto da tre ambiti diversi: il primo riguarda le modifiche strategiche della sede stradale in ambito urbano (introduzione delle soluzioni operative che permettono di migliorare l’attrattività della mobilità attiva); il secondo è centrato sugli spostamenti casa-scuola e, più in generale, sulla mobilità nei pressi dei poli scolastici (iniziative per potenziare gli spostamenti casa-scuola che avvengono con mezzi sostenibili e un percorso partecipativo con le scuole per identificare misure ad hoc); il terzo ha come focus la ciclabilità extraurbana (sviluppo o potenziamento di percorsi ciclabili verso la zona dei Laghi, le frazioni, i Comuni confinanti e Modena in particolare).