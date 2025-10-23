Un progetto per prevenire e contrastare il bullismo

Un progetto che guarda agli adolescenti a 360 gradi, per prevenire e contrastare bullismo, cyberbullismo e ghosting. Ma anche valorizzare il loro essere risorse. È questo ‘Allarga lo Sguardo’, il percorso triennale condiviso tra Unione Terre d’Argine, Ausl di Modena, Centro per le Famiglie, scuole superiori del territorio, famiglie e servizi socio-sanitari distrettuali e la collaborazione della cooperativa sociale romana ‘Rifornimento in Volo’.

"Dai dati dell’Osservatorio Indifesa 2024 emerge che la scuola è il principale contesto in cui si manifestano episodi di bullismo, con una percentuale che raggiunge il 66% - afferma Tamara Calzolari, assessora del Comune di Carpi -. Un fenomeno che riguarda anche il nostro territorio: per questo, con un capillare lavoro di rete, abbiamo deciso di sostenere studenti, famiglie e insegnanti collaborando con gli operatori del territorio per prevenire questi eventi".

"La scuola ci ha chiamati all’appello e noi abbiamo risposto – aggiunge la psicologa e psicoterapeuta Barbara Zanolli – e ci siamo mossi in rete affinché tutti imparino, tramite un’accurata formazione, a parlare un linguaggio comune su temi riguardanti l’adolescenza".

Nello specifico il programma prevede un triennio di azioni formative e di confronto rivolte a insegnanti, psicologi, operatori e genitori, insieme a percorsi di peer education per gli studenti delle scuole secondarie. Tra le principali attività, la formazione e supervisione per docenti e operatori socio-sanitari sui fenomeni di bullismo, cyberbullismo e ghosting; laboratori e incontri di sostegno per genitori, per rafforzare le competenze educative e relazionali; formazione di peer educators (ad oggi sono già 80) studenti formati per supportare e sensibilizzare i propri coetanei; momenti pubblici di restituzione e confronto, per coinvolgere attivamente la comunità locale.

"Creare ‘sentinelle’ in grado di intercettare i segnali e i comportamenti che potrebbero poi degenerare è essenziale – rimarca Stefania Ascari, direttrice del Distretto di Carpi –. La collaborazione tra enti ha consentito di adottare un approccio condiviso e integrato, con l’obiettivo di creare una comunità attenta, inclusiva e in grado di prendersi cura dei propri giovani".

Anna Vecchi del Centro per le Famiglie sottolinea come si tratti di "un progetto che nasce dal basso per scardinare errate convinzioni, ridefinire comportamenti preventivi, formare i peer affinché parlino ai loro compagni e gli adulti in modo tale che possono affiancare i giovani nel modo corretto".

Maria Silvia Cabri