Un progetto per rigenerare il territorio

Il ’Piano urbanistico generale’ arriva ai cittadini, grazie agli eventi organizzati per presentare gli interventi. A seguito della scelta di intraprendere il piano, quest’ultimo verrà presentato ai cittadini nel corso di tre serate a Bomporto, Sorbara e Solara.

"In queste serate – sottolinea la Sindaca di Bomporto Tania Meschiari – vogliamo mettere in luce la filosofia di fondo che ha guidato l’Amministrazione comunale nel percorso del Piano, in particolare alcuni punti che ci stanno particolarmente a cuore, come la riduzione di consumo del suolo, la rigenerazione del territorio, il rispetto del paesaggio, l’attenzione al verde e alla sostenibilità ambientale".

Nel primo incontro, in calendario giovedì 20 febbraio alla sala civica Tornacanale, l’architetta Carla Ferrari presenterà in genereale il progetto. La seconda serata, che si terrà giovedì 6 marzo alla Casa della Legalità di Sorbara vedrà l’approfondimento del tema dei parametri strategici e delle trasformazioni complesse. L’ultimo incontro, che avrà luogo a Solara nella Polisportiva Solarese mercoledì 19 marzo, avrà come focus il rischio idraulico e la pianificazione.

Tutti gli incontri, ad ingresso libero, inizieranno alle 20.30 e vedranno la partecipazione della Sindaca Tania Meschiari e della Giunta comunale, oltre al responsabile dell’area tecnica urbanistica del Comune di Bomporto Glauco Pellacani.