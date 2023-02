Cinquecento volontari per 40mila servizi all’anno, dai trasporti sociali all’accoglienza freddo, solo per fare alcuni esempi. Sono i numeri della Croce Blu di Modena che ieri, al quartier generale di via Giardini, ha ’festeggiato’ la nomina della giovane volontaria Giulia Rossi ad Alfiere della Repubblica: "Siamo circa 500, tutti rigorosamente volontari – specifica la presidente, Anna Perazzelli – Siamo qui tutti i giorni, dall’alba alla sera inoltrata. Tutti meriterebbero un simile riconoscimento, diciamo che oggi Giulia col suo sorriso è un po’ la nostra testimonial. Credo che questo sia un riconoscimento per tutta l’associazione, per tutti i volontari", conclude.

L’attestato d’onore di Alfiere della Repubblica premia quei giovani minorenni (all’atto della candidatura) che rappresentano un modello di buon cittadino.