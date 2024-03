Un rigore all’89’ fa esultare l’Atletico Bmg. Terre di Castelli, ora la semifinale è più lontana

TERRE DI CASTELLI

0

ATLETICO BMG

1

TERRE DI CASTELLI (4-3-3): Auregli; Gargano (36’st Saccani), Dembacaj, Hajbi, Ben Driss; Hoxha (15’st L. Esposito), Carta (31’ st Ferrari), Pigozzi (36’ st Bruno); Malo, Stanco, Scarlata (32’pt Pampaloni). A disp.: Venturelli, Cornia, Sakaj, E. Esposito. All.: Domizzi.

ATLETICO BMG (3-5-2): Battistelli; Angeli, Fondi, Ziroli; Paletta, Paciotti (30’st M. Valentini), Gori, Proietti, Neziri (10’st Francescangeli); Sciacca (46’st Di Mauro), T. Valentini (34’st Maggese). A disp.: Ercolanetti, Boninsegni, Sbarzella, Purgatori, Canavese. All.: Farsi.

Arbitro: De Paolis di Ciampino

Reti: 44’st (rig.) Sciacca

Note: espulso al 48’ st Gori. Ammoniti Neziri, mister Farsi, Fondi, Sciacca, Proietti, Carta, Stanco, mister Domizzi

E’ tutta in salita dopo il primo round la strada che può portare il Terre di Castelli alle semifinali della fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza. I ragazzi di Domizzi perdono 1-0 in casa l’andata dei quarti con i perugini dell’Atletico Bmg, che passano all’89’ su rigore dopo che Luca Esposito ne aveva fallito uno poco prima. Mercoledì in Umbria servirà un successo almeno 1-0 per andare ai rigori, mentre una vittoria dal 2-1 in su varrebbe la qualificazione per i gol in trasferta. Grande equilibrio nei primi 45’, ma al 18’ Scarlata a tu per tu con Battistelli spara sul portiere la chance più grande e Malo sul tap in sbaglia l’1-0. La tegola per Domizzi è il ko proprio di Scarlata al 32’ (dentro Pampaloni), poi nella ripresa dopo 4’ bel destro dal limite di Xoxha e ancora Battistelli allontana con i pugni. Al 9’ Pampaloni non trova la deviazione da due passi, al 14’ ci prova Francescangeli da fuori, Auregli sicuro. Il portiere si ripete al 21’ sulla punizione di Sciacca. Al 25’ la prima svolta: Carta imbuca per Pampaoloni toccato in area da Fondi, rigore netto ma Battistelli ipnotizza il neo entrato Luca Esposito con l’aiuto del palo. Al 27’ Paciotti viene murato da Dembacaj in area, ma la beffa è dietro l’angolo per il Terre e al 44’ il destro di Maggese trova il braccio di Hajbi in area. Altro rigore, ma l’argentino Sciacca non sbaglia. Al 48’ Gori interviene duro su Bruno e si prende il rosso diretto.