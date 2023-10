Un sabato all’insegna dei concerti. Cori, musiche antiche e il barocco

Sabato, è tempo di musica. Ecco dunque un panorama dei concerti di oggi. Nel segno della grandezza si aprirà stasera alle 20.30 nella chiesa di Sant’Agostino la stagione di "MusicaCantoParola", promossa da Gioventù Musicale e Corale Gazzotti. E proprio la ‘Gazzotti’, che quest’anno festeggia il suo centenario, insieme al Romanistik Chor di Monaco (maestro del coro Selma Pleßke), presenterà lo "Stabat Mater" op. 58 di Antonín Dvorák, un vero affresco corale sul celebre testo latino attribuito a Jacopone da Todi. Con la direzione di Giulia Manicardi, verrà proposta la versione per pianoforte approntata dallo stesso compositore boemo. Ai due cori si uniranno come solisti il soprano Scilla Cristiano, il contralto Daniela Pini, il tenore Romolo Tisano, il basso Nicolò Ayroldi. Al pianoforte li accompagnerà Gian Marco Verdone.

Ultimi appuntamenti per i "Dialoghi" del festival "Note oltre i confini", a cura degli Amici del quartetto ‘Borciani’. Oggi alle 18.30 all’Archivio storico comunale e domani alla stessa ora al castello di Formigine, si potranno scoprire autori e musiche del Rinascimento spagnolo con Teodora Tommasi, voce e arpa, e Federico Rossignoli, liuto e chitarrino rinascimentale. Il concerto si aprirà con brani dal "Cancionero de Palacio", intervallati da bellissime "Fantasie" per chitarrino rinascimentale di Alonso Mudarra, oltre che da variazioni strumentali sul tema de "La Spagna", una melodia composta da lunghe note su cui i compositori si sfidavano a comporre sempre nuove versioni.

Sempre oggi alle 15.30 si aprirà la stagione concertistica della Cattedrale di Modena. A inaugurarla sarà l’organista spagnolo Benantzi Bilbao che presenterà pagine del barocco, oltre a musiche di Liszt, Franck, Wagner e della compositrice Mel Bonis. E stasera alle 21 al teatro Comunale di Carpi, "La musica delle stelle" con l’orchestra di fiati del Conservatorio Vecchi Tonelli di Modena e Carpi, diretta da Lorenzo Della Fonte. Il concerto intende evidenziare le potenzialità dell’orchestra di fiati in un repertorio colto di altissimo livello che spazierà dalla Suite da "Water Music" di Haendel fino al "Concerto for trombone and wind ensemble" di Dana Wilson (solista Devid Ceste, secondo trombone dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai), e alla "Star Wars Trilogy" di John Williams.

