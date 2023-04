Un "sì" in Comune per invitare i cittadini alla donazione organi

Il Comune di Carpi aderisce alla campagna "Un Sì in Comune!", promossa da Anci in occasione della "Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti", proclamata Centro Nazionale Trapianti-Cnt e Ministero della Salute per sensibilizzare i cittadini al tema. La campagna, giunta alla 16ª edizione, non si riferisce tanto al matrimonio civile ma al consenso all’espianto di organi: un’autorizzazione che permette alle strutture ospedaliere di effettuare a trapianti, ridando speranza di vita ai tanti pazienti in lista d’attesa. In particolare, i promotori invitano ogni cittadino a esplicitare la propria scelta in occasione del rilascio o rinnovo della carta d’identità, che è la modalità principale con cui i maggiorenni possono esprimere il proprio volere riguardo la donazione: non è infatti obbligatorio comunicare la scelta fra “consenso” e “opposizione”, ma è molto utile alla collettività.

Da qui l’impegno di associazioni storiche come Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule Odv), che compie 50 anni, per diffondere la cultura della donazione, attiva da tempo anche a Carpi, spesso a fianco dell’Amministrazione comunale: come domani, quando i volontari – con il patrocinio del Comune – saranno presenti in Piazza dei Martiri per distribuire materiale informativo e rispondere a domande in materia.