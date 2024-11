’Un sogno a Istanbul’ inaugura la stagione

Inaugura stasera alle 21 la nuova stagione del Cinema Teatro Comunale di Bomporto con ‘Un sogno a Istanbul’. Lo spettacolo, interpretato da Maddalena Crippa (foto) e Maximilian Nisi e diretto da Alessio Pizzech, è ispirato al best seller di Paolo Rumiz ‘La cotogna di Istanbul’, da cui lo scrittore Alberto Bassetti trae un testo teatrale di grande forza e suggestione, avvolgente come una storia narrata intorno al fuoco. Maddalena Crippa interpreta la misteriosa Maša Dizdarevic, ‘occhio tartaro e femori lunghi’, austera e selvaggia, splendida e inaccessibile, vedova e divorziata, due figlie che vivono lontane da lei. Attorno a lei ruotano tre uomini. "Uno spettacolo intenso e travolgente – racconta l’attrice – imperdibile. È una ballata per tre uomini e una donna, non un musical né una commedia musicale, in cui si mescolano più piani del racconto, cantati, evocati, narrati. ‘Un sogno a Istanbul’ racconta di Max e Maša, e del loro amore. Siamo alla fine degli anni Novanta, a Sarajevo. I temi risuonano prepotentemente attuali, l’amore, la maternità, la malattia, la guerra, la morte". La guerra, ma anche la speranza, come spiega Crippa: "Maša dice: ‘Nulla finisce con la morte’, ‘Non può ridursi ai vivi la mia vita’. Occorre tenere tutto nella vita, i vivi come i morti". Maria Silvia Cabri