"Un solo medico a Frassinoro, carico di lavoro insostenibile"

Germana di 71 anni, Flavio di 67 e Maria Luisa di 68. Ma anche Luciana di 59, Bianca di 62 e Mirella di 64: sono loro, insieme a decine di altre persone, i protagonisti di una petizione e di una raccolta firme cominciata a ridosso di Natale a Frassinoro per chiedere alla sanità pubblica di non abbandonarli e di ripristinare un presidio delle valli del Dolo e del Dragone con almeno due medici di famiglia.

E invece dallo scorso luglio, con il pensionamento di Guido Biondi, a dare risposta ai bisogni sanitari di una comunità tra le più anziane della provincia, è rimasto un solo dottore, il 40enne Davide Annovi.

A rigor di numeri Frassinoro, con i suoi 1754 residenti censiti da Istat al primo gennaio 2022, ha diritto a un unico medico di base. I posti, infatti, vengono banditi per multipli di mille. Ma ciò che contestano i pazienti di Annovi è "una visione manageriale pensata e fatta a misura di pianura e distante anni luce dalle esigenze della montagna".

Fare medicina di territorio in un comune come Frassinoro vuol dire coprire, potenzialmente ogni giorno, 130 chilometri di strade su un areale di 96 chilometri quadrati che oltre al comune capoluogo conta, tra frazioni e borgate, circa una quarantina di località. Ed è proprio in queste "località periferiche" che si concentra la maggior parte dei pazienti, circa un migliaio.

Senza considerare che con i picchi di lavoro, di norma coincidenti con gli arrivi in quota dei turisti in estate e inverno, i ’residenti’ possono anche raddoppiare. E in queste situazioni il medico di famiglia funge anche da guardia medica turistica per erogare un servizio fondamentale di continuità assistenziale.

"Fare il medico è di per sé già una vocazione, in alta montagna lo è ancor di più", fanno scudo i pazienti del dottor Annovi. "Fintanto che era in attività Biondi, erano in due a dividersi tra 7 ambulatori, 4 Rsa e le visite domiciliari. Adesso il carico di lavoro è stato scaricato su una sola persona. Temiamo che prima o poi possa gettare la spugna e per noi sarebbe un dramma".

"I nostri anziani dovranno essere caricati in macchina e portati a Pavullo o a Sassuolo per ricevere assistenza. È una soluzione che non possiamo accettare. Il diritto alla salute sancito in Costituzione", rinfocolano, "vale anche per chi abita sulle nostre montagne? Siamo stanchi, per una cronica mancanza di risorse, di essere trattati come cittadini di serie B".

Generoso Verrusio