"Un successo oltre le aspettative, siamo soddisfatti"

"Possiamo già dirci soddisfatti di questa prima giornata. L’affluenza, infatti, è stata al di sopra delle nostre aspettative e questo ci rende davvero molto contenti – conferma il Capo Delegazione Fai Modena, Vittorio Cavani –. Abbiamo buone prospettive anche per la giornata di domani (oggi, ndr) perché sappiamo che la domenica, come ci hanno già confermato le edizioni precedenti, è il momento scelto dalla maggior parte dei cittadini per la classica gita fuori porta e per scoprire i tanti gioielli nascosti nel nostro territorio".

Di "gioielli da scoprire" le giornate Fai ne propongono infatti ben più di uno. Da Palazzo Coccapani all’Aedes Muratoriana a Modena, fino alla Palazzina Ducale della Casiglia a Sassuolo, senza dimenticare il borgo di Montecuccolo, caratteristico abitato montano di origine tardo medievale.

"A Pavullo, ad esempio, abbiamo contato oltre duecento persone soltanto sabato mattina – continua – e questo è un ottimo risultato. Su Sassuolo e Modena abbiamo inoltre registrato numeri ancora maggiori e possiamo dire che l’Aedes Muratoriana ha saputo attirare moltissimi visitatori. La nostra proposta culturale è stata realmente apprezzata".

Non è finita qui. A rendere le giornate ancora più interessanti sono gli "apprendisti ciceroni", cioè gli studenti che hanno guidato i cittadini lungo il corso della loro visita.

"Arrivano dagli Istituti di Modena, Vignola, Pavullo e Sassuolo – continua Cavani – sono ragazzi giovanissimi, che hanno scelto di aderire al nostro appello: dopo un percorso di formazione, infatti, gli studenti si sono preparati per guidare i visitatori e fare, per l’appunto, da ’ciceroni’".

Il successo della prima giornata, dunque, fa ben sperare anche per la seconda, in programma oggi. "Ci sono persone che hanno scelto di visitare più luoghi in una sola giornata, mentre altri si sono spostati da una città all’altra, per esempio da Sassuolo a Reggio Emilia – prosegue – e hanno così dato via a un itinerario ancora più lungo e strutturato. Siamo davvero soddisfatti dai risultati che stiamo già iniziando a registrare".

Grande attenzione è infine dedicata anche a chi arriva in città dall’estero grazie alle visite in lingua. "Per quanto riguarda l’Aedes Muratoriana, ad esempio, abbiamo previsto una visita in lingua spagnola. Un modo per avvicinare sempre più persone ai nostri beni culturali".

g. d. c.